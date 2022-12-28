NBA／安比德生涯32次破40分 隊史排名超越張伯倫

費城76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）今天轟下全場最高48分，生涯第32次得分達40分大關，甩開張伯倫（Wilt Chamberlain）而單獨高居隊史第2，但76人此役仍以111比116不敵地主華盛頓巫師，終止8連勝。

安比德此役轟下全場最高48分，還抓下10個籃板，並有3抄截、3阻攻的成績，但巫師在波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、比爾（Bradley Beal）聯手攻下43分的帶領下，斬斷了76人的一波8連勝。

Joel Embiid WENT OFF tonight 😳



48 PTS

10 REB

3 BLK

3 STL

13/14 FTM

76.5 FPTS



Tonight he has passed Wilt Chamberlain for 2nd most 40-point games in 76ers franchise history. #BrotherlyLove pic.twitter.com/QtoWls0P49 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 28, 2022

在今天這場比賽，安比德生涯單場得分達40分大關的比賽累計達到32場，甩開「大帥」張伯倫，在76人隊史獨居第2，僅次於「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的76場。

76人今天除安比德的驚人演出，哈登（JamesHarden）也有26分、13助攻的表現，哈里斯（TobiasHarris）雖獲15分，但4次在三分線外出手全部落空。

巫師的波辛吉斯今天有24分、10籃板的「雙十」成績，比爾則有19分、5助攻的表現，庫茲瑪（Kyle Kuzma）和替補的八村壘（Rui Hachimura）皆獲14分。

這場比賽巫師雖然贏球，但也出現令人擔憂的事，那就是比爾在終場前4分17秒時因傷提前退場。

當時比爾在切入之際，撞上守在禁區的安比德，只見他手摸著左大腿靠近臀部的位置，示意暫停後逕自走向場邊，同時氣得把頭上的頭帶甩到場外。

目前他的情況尚未明朗，但他走往休息室時，看起來十分沮喪。