NBA／安比德生涯32次破40分 隊史排名超越張伯倫

費城76人當家中鋒安比德(Joel Embiid)今天轟下全場最高48分,生涯第32次得分達40分大關,甩開張伯倫(Wilt Chamberlain)而單獨高居隊史第2,但76人此役仍以111比116不敵地主華盛頓巫師,終止8連勝。

安比德此役轟下全場最高48分,還抓下10個籃板,並有3抄截、3阻攻的成績,但巫師在波辛吉斯(Kristaps Porzingis)、比爾(Bradley Beal)聯手攻下43分的帶領下,斬斷了76人的一波8連勝。

Joel Embiid WENT OFF tonight 😳



48 PTS

10 REB

3 BLK

3 STL

13/14 FTM

76.5 FPTS



Tonight he has passed Wilt Chamberlain for 2nd most 40-point games in 76ers franchise history. #BrotherlyLove pic.twitter.com/QtoWls0P49