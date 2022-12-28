NBA／穆雷、波特關鍵攻勢 合體約柯奇逆轉國王奪5連勝

上半場一度落後20分的金塊，在約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）合砍75分的火力放送下，下半場演出強勢逆轉，在客場以113比106擊退國王。

金塊取得5連勝，也是近9戰的第8勝，仍居西區龍頭之位。先盛後衰的國王則是近4場比賽吞下3敗。

第四節剩下3分28秒雙方戰成平手，波特和穆雷聯手打出8比0攻勢，加上凱威爾波普和約柯奇合拿5分，金塊乘機將比分拉開到9分差，確保了贏球基礎。波特和穆雷在第四節一共拿下18分。

波特全場20投12中包括5記三分球，拿到賽季次高30分，穆雷得到25分7助攻5籃板2抄截；過去4戰3度完成大三元的約柯奇，在隊友充分發揮下，10投7中高效率拿到20分11助攻9籃板，依然是準大三元的全能表現。

整個第四節國王團隊命中率低至僅有38.9%，反觀金塊卻是高達61.1%，並且砍進7顆三分球，成了比賽勝負關鍵。

福克斯（De'Aaron Fox）獲得26分4助攻，赫爾特（Kevin Huerter）21分，巴恩斯（Harrison Barnes）13分8籃板。籃板王沙波尼斯（Domantas Sabonis）因右手拇指韌帶撕脫性骨折被迫休兵。