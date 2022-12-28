NBA／庫明加末節適時得分 黃蜂進攻當機勇士驚險勝出

第四節一度領先黃蜂14分的勇士，卻在比賽後段花光所有積蓄，不過靠著小將庫明加（Jonathan Kuminga）拿到重要6分，加上對手將近4分鐘進攻完全停滯，勇士趁勢取得6分領先，最終在主場以110比105驚險過關，收下2連勝。

湯普森（Klay Thompson）此役轟進5記三分球，拿下29分5籃板4助攻，波爾（Jordan Poole）進帳24分6助攻，格林（Draymond Green）9分10籃板5助攻；庫明加板凳出發，6投全中獲得14分6籃板2助攻2抄截。

作客的黃蜂在前三節幾乎遭到勇士壓制，最多輸到18分；但第四節小鮑爾（LaMelo Ball）獨拿8分，搭配索爾（JT Thor）、華盛頓（P.J. Washington）的適時貢獻，以及海瓦德（Gordon Hayward）的三分球，在比賽剩下4分19秒追成平手。只是接下來全隊進攻完全失靈，只能將勝利拱手讓出。

小鮑爾雖然拿到21分10籃板4助攻，但25投僅7中；洛齊爾（Terry Rozier）19分，海瓦德和華盛頓各拿14分。黃蜂結束客場6連戰，近13場比賽吞下11敗。