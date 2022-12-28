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NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克
先前對火箭一戰才飆出50分的唐西奇（Luka Doncic），今天在主場面對尼克又狂轟60分21籃板10助攻2抄截，得分籃板均創生涯新高，也是第3度突破50分。更重要的是，他在第四節最後的關鍵進球，將比賽帶進延長，並且在延長賽獨拿7分，率領獨行俠最終以126比121逆轉拿下勝利。
唐西奇首節就拿下16分，第三節再補上13分，不過尼克在少了布朗森（Jalen Brunson）的情況下，前三節靠著藍道（Julius Randle）和葛萊姆斯（Quentin Grimes）合拿50分，還是佔據兩位數的領先優勢。
Luka Doncic. Unreal 😳 pic.twitter.com/aZt1vfmqmh— FIBA (@FIBA) December 28, 2022
獨行俠第四節在唐西奇豪取18分的帶動下展開大反擊，逐漸縮小雙方差距；正規時間結束前8.3秒，丁威迪砍進三分球將比分追到1分差，隨後麥克布萊德（Miles McBride）兩罰得手，差距來到3分。
唐西奇準備執行最後一擊時遭到提前犯規伺候，時間僅剩4.2秒，唐西奇先是罰進第一球，接著故意不進爭取追平機會。唐西奇在亂軍之中拿到球權，第一時間把球送進籃框，不可思議地將比賽逼進延長。延長賽前段雙方都沒有進球，僅能靠罰球取分，唐西奇和伍德（Christian Wood）合力8罰7中，加上唐西奇一次重要跳投，獨行俠拉開比分，艱辛拿下比賽。
除了唐西奇宛如天神降臨的驚人演出，丁威迪也得到25分6籃板5助攻，伍德則是獲得19分9籃板3阻攻。
尼克陣中3人破20分，葛萊姆斯頂替先發拿到33分6籃板4助攻，藍道29分18籃板，羅賓森（Mitchell Robinson）20分16籃板，奎克利（Immanuel Quickley）13分15助攻。
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