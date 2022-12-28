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NBA／湖人戰績低迷 詹皇偷刪「不再缺席季後賽」貼文
湖人戰績慘淡，今日作客魔術雖終止4連敗，不過14勝20敗的成績在西區還是倒數第三。近日就有眼尖網友發現，當家老大哥詹姆斯（LeBron James）把4月份時發的「不再缺席季後賽」的推特給刪除了。
4月時詹皇曾在推特上表示「我不會再缺席生涯中的季後賽，這真的很痛，好吧我要回去看比賽了。」沒想到近日詹姆斯已經悄悄的刪除這篇推特，被發現後引發熱議。
網友留言表示「你們真的期待一個38歲的球員能帶一隻沒有主力的球隊進季後賽嗎？」、「他知道沒有AD是打不了季後賽的」、「快交易他」、「詹皇要要求交易」、「詹皇再也看不到季後賽」
詹姆斯至今平均每場可以拿下27.8分、8.1籃板和6.6助攻，雖然說他的狀況還不錯，不過當家長人戴維斯（Anthony Davis）因傷無法缺陣。若湖人戰績持續低迷，可能連兩年都會無法進入季後賽。
LeBron deleted this tweet pic.twitter.com/mQrc11jqsZ— NBACentral (@TheNBACentral) 2022年12月27日
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