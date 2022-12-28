快訊

北市跨年主視覺遭酸爆「適合深蹲市」 蔣萬安回應爭議

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／湖人戰績低迷 詹皇偷刪「不再缺席季後賽」貼文

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人一哥詹姆斯（LeBron James）悄悄刪除「不再缺席季後賽」貼文。 歐新社
湖人一哥詹姆斯（LeBron James）悄悄刪除「不再缺席季後賽」貼文。 歐新社

湖人戰績慘淡，今日作客魔術雖終止4連敗，不過14勝20敗的成績在西區還是倒數第三。近日就有眼尖網友發現，當家老大哥詹姆斯（LeBron James）把4月份時發的「不再缺席季後賽」的推特給刪除了。

4月時詹皇曾在推特上表示「我不會再缺席生涯中的季後賽，這真的很痛，好吧我要回去看比賽了。」沒想到近日詹姆斯已經悄悄的刪除這篇推特，被發現後引發熱議。

網友留言表示「你們真的期待一個38歲的球員能帶一隻沒有主力的球隊進季後賽嗎？」、「他知道沒有AD是打不了季後賽的」、「快交易他」、「詹皇要要求交易」、「詹皇再也看不到季後賽」

詹姆斯至今平均每場可以拿下27.8分、8.1籃板和6.6助攻，雖然說他的狀況還不錯，不過當家長人戴維斯（Anthony Davis）因傷無法缺陣。若湖人戰績持續低迷，可能連兩年都會無法進入季後賽。

相關新聞

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

先前對火箭一戰才飆出50分的唐西奇（Luka Doncic），今天在主場面對尼克又狂轟60分21籃板10助攻2抄截，得分籃板均創生涯新高，也是第3度突破50分。更重要的是，他在第四節最後的關鍵進球，將

NBA／狂轟60分21籃板10助攻 唐西奇成就史上第一人

在延長賽最後雙方勝負已分情況下，基德（Jason Kidd）將唐西奇（Luka Doncic）換下場，讓他接受滿場球迷最高等級的歡呼致敬。 這一晚，唐西奇打出生涯最不可思議的代表之作。全場奮戰4

NBA／衛少大三元聯手詹姆斯 湖人大勝魔術止4連敗

近期吞下4連敗的湖人作客魔術主場，連敗期間場均失掉130.5分的湖人，本場比賽終於將失分控制住，並在首節打完後一路保持領先，末節再靠著奇兵布朗（Troy Brown Jr.）的精彩發揮，以129：11

NBA／湖人戰績低迷 詹皇偷刪「不再缺席季後賽」貼文

湖人戰績慘淡，今日作客魔術雖終止4連敗，不過14勝20敗的成績在西區還是倒數第三。近日就有眼尖網友發現，當家老大哥詹姆斯（LeBron James）把4月份時發的「不再缺席季後賽」的推特給刪除了。

NBA／雙槍聯手狂砍77分 塞爾蒂克擊落火箭取4連勝

近期重返正軌的東區龍塞爾蒂克，今日在主場迎戰西區爐主火箭，雙星布朗（Jaylen Brown）、泰托姆（Jayson Tatum）聯手攻下77分，幫助球隊毫無懸念的以126比102大勝火箭，拿到4連勝

NBA／安比德狂轟48分做白工 巫師主場斷76人8連勝

近期打出8連勝佳績的76人，今日作客巫師主場，當家中鋒安比德（Joel Embiid）再度大爆發，狂砍48分，不過團隊三分球命中率僅19.4%，因此始終無法取得領先，終場以111：116敗給巫師，中止

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。