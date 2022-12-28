NBA／太陽小將華盛頓生涯代表作！莫蘭特34分難阻灰熊慘敗

近期放話西區沒對手的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），在主場迎戰因傷兵滿營戰績低迷的太陽。太陽本場做出陣容上的調整，將長人蘭德爾（Jock Landale）拉上先發與艾頓（Deandre Ayton）打雙塔。這個決定發揮功效，加上後場小將華盛頓（Duane Washington Jr.）大爆發，幫助太陽以125比108大勝灰熊，中止最近的3連敗。

本場比賽開局灰熊打出8：0的攻勢，太陽靠蘭德爾連得5分領軍，打出9：0的攻勢，反倒取得領先，雙方首節得分都不高，太陽以23：22取得領先。

第二節太陽進攻大爆發，以68.4%的命中率狂攻42分，其中華盛頓拿到10分；反觀灰熊命中率僅30.8%，拿下27分，也讓太陽半場打完就取得16分領先。

第三節灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）試圖力挽狂瀾，個人獨得22分。不過華盛頓再砍下9分還以顏色，他上場的前10分鐘就攻下23分，太陽的領先反而再度擴大，以17分領先進入末節。

末節灰熊換上先發陣容也無法追回比分，太陽光靠替補陣容就能維持優勢，保羅（Chris Paul）、艾頓等主力球員本節甚至一分鐘都沒打，終場太陽就以125：108收下勝利。

太陽本場表現最好的華盛頓拿到26分8助攻，皆創生涯新高。艾頓攻下15分10籃板，保羅14分6助攻，全隊共有8人得分上雙。

灰熊的部分，除了莫蘭特34分6助攻、貝恩（Desmond Bane）14分，其餘球員沒有太亮眼的表現。