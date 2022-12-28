NBA／溜馬揮別慘敗陰霾轟退老鷹 主帥讚替補陣容表現
昨晚在客場慘敗鵜鶘的溜馬，隨即趕回自家準備迎戰老鷹。儘管舟車勞頓，但有別於前一戰低迷進攻，半場僅拿38分，溜馬首節就找回手感，光是上半場就拿下64分，之後一路領先壓著老鷹打，終場以129比114獲勝。
溜馬能夠主場揚威，勝負關鍵出現在雙方板凳表現差距。此役馬瑟倫（Bennedict Mathurin）拿下18分，布里塞特（Oshae Brissett）則有16分進帳，溜馬替補聯手拿下52分，遠勝過老鷹的20分。
「我們的第二陣容在上半場表現太棒了。布里塞特正負值達到+28，這是很棒的數據。他的表現真的很好。」總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後讚道。前一場慘敗缺兵少將的鵜鶘後，卡萊爾曾批評球員不夠努力。
希爾德（Buddy Hield）三分球7投6中，拿到全場最高28分，本季他的三分球命中數來到132顆，領先全聯盟。哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到23分7助攻3籃板，透納（Myles Turner）18分。另一項數據顯示，溜馬全場快攻得到29分，寫下賽季新高。
老鷹先發卡佩拉（Clint Capela）和杭特（De'Andre Hunter）雙雙因傷缺陣，柯林斯（John Collins）得到26分10籃板；波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）18分，墨瑞（Dejounte Murray）14分。
楊恩（Trae Young）拿下22分10助攻，本季第17次雙十，生涯累積144次。
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