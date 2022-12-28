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NBA／4人破20分力壓暴龍 快艇近9戰勇奪7勝
昨天才在底特律靠著板凳暴徒上演奇蹟逆轉勝的快艇，馬不停蹄直接趕往多倫多作客。儘管連續客場出賽，但快艇顯然未見疲態，挾著全隊4人破20分的強勢火力，第三節一度拉開18分差，最終以124比113力壓暴龍。
快艇取得客場「背靠背」連勝，近9場比賽拿下7勝；快艇的東區客場5連戰之旅接下來將會對上塞爾蒂克和溜馬。
替補的鮑威爾（Norman Powell）手感火燙，面對前東家14投8中攻下全隊最高25分，祖巴茲（Ivica Zubac）23分16籃板，喬治（Paul George）獲得23分7籃板5助攻，傑克森20分。
雷納德（Kawhi Leonard）此役回歸也拿到了15分8助攻7籃板，這是他自2019年12月11日以來首度回到多倫多。
上半場快艇攻勢多點開花，取得60比56領先優勢；進入第三節，快艇團隊命中率逼近7成，接連不斷的進攻逐漸拉開雙方差距，一度領先18分，從而奠定贏球基礎。
甫獲選上週東區最佳球員的席亞康（Pascal Siakam），火力依舊未歇，今天24投13中包括15罰10中，得到36分9籃板5助攻，連5場破25分；阿努諾比（OG Anunoby）18分，巴恩斯（Scottie Barnes）17分12籃板8助攻2抄截，替補的崔蘭特（Gary Trent Jr.）則有20分進帳。
暴龍全場三分球23投僅6中，追平本季最差表現。暴龍結束近期的2連勝，主場吞下4連敗。
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