NBA／右拇指韌帶撕脫性骨折 籃板王沙波尼斯缺席比賽

暫居聯盟籃板王的國王禁區悍將沙波尼斯（Domantas Sabonis），在日前敗給巫師的比賽中不慎傷了右手，而在經過檢查診斷後，確認為右手拇指韌帶撕脫性骨折。

不過根據報導指出，沙波尼斯雖然嘗試帶傷上陣，但今天對金塊一戰他將不會出賽。

今年賽季是沙波尼斯加入國王後的首個完整賽季，目前場均攻下17.9分12.4籃板6.7助攻，助攻不僅是生涯新高表現，更高居聯盟籃板王寶座，且累積23次雙十成績也是領先全聯盟。