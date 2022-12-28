NBA／衛少大三元聯手詹姆斯 湖人大勝魔術止4連敗

近期吞下4連敗的湖人作客魔術主場，連敗期間場均失掉130.5分的湖人，本場比賽終於將失分控制住，並在首節打完後一路保持領先，末節再靠著奇兵布朗（Troy Brown Jr.）的精彩發揮，以129：110大勝魔術，終止近期的低潮。

湖人首節就展現出防守企圖心，讓魔術投籃命中率僅37.5%，也因此取得6分領先優勢。第二節後段靠著中鋒布萊恩（Thomas Bryant）的發揮，半場結束取得65：55領先。

上半場靜悄悄的詹姆斯（LeBron James）在第三節爆發，單節拿下12分6籃板，幫助湖人維持領先進入末節。

衛少今日再度繳出大三元。 法新社

末節衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再度與布萊恩連線，布朗也加入戰局貢獻3記三分球，幫助球隊分差拉到16分，之後比賽也沒有懸念，終場湖人就以129：110收下勝利。

本場比賽衛斯特布魯克繳出15分13助攻13籃板的大三元表現，詹姆斯28分7籃板5助攻，布萊恩21分10籃板，布朗15分。

魔術的得分點較為分散，共有6人得分上雙，其中佛爾茲（Markelle Fultz）攻下16分為全隊最高，狀元班切羅（Paolo Banchero）本場表現不佳，6投1中，僅攻下4分。