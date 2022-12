NBA／衛少大三元聯手詹姆斯 湖人大勝魔術止4連敗

近期吞下4連敗的湖人作客魔術主場,連敗期間場均失掉130.5分的湖人,本場比賽終於將失分控制住,並在首節打完後一路保持領先,末節再靠著奇兵布朗(Troy Brown Jr.)的精彩發揮,以129:110大勝魔術,終止近期的低潮。

湖人首節就展現出防守企圖心,讓魔術投籃命中率僅37.5%,也因此取得6分領先優勢。第二節後段靠著中鋒布萊恩(Thomas Bryant)的發揮,半場結束取得65:55領先。

上半場靜悄悄的詹姆斯(LeBron James)在第三節爆發,單節拿下12分6籃板,幫助湖人維持領先進入末節。

衛少今日再度繳出大三元。

末節衛斯特布魯克(Russell Westbrook)再度與布萊恩連線,布朗也加入戰局貢獻3記三分球,幫助球隊分差拉到16分,之後比賽也沒有懸念,終場湖人就以129:110收下勝利。

本場比賽衛斯特布魯克繳出15分13助攻13籃板的大三元表現,詹姆斯28分7籃板5助攻,布萊恩21分10籃板,布朗15分。

魔術的得分點較為分散,共有6人得分上雙,其中佛爾茲(Markelle Fultz)攻下16分為全隊最高,狀元班切羅(Paolo Banchero)本場表現不佳,6投1中,僅攻下4分。

