NBA／伍德明夏恢復自由身 有望4年約續留獨行俠

自休賽季被交易到達拉斯之後，伍德（Christian Wood）開季以來繳出場均17.3分8籃板1.5助攻的成績，投籃命中率達54.1%，三分命中率亦有38.3%。最近5場比賽，伍德都扛上先發，甚至耶誕大戰面對湖人還有30分8籃板7助攻的優異表現。

伍德是在2020年簽下三年4100萬美元的合約，今年將是他合約最後一年。倘若伍德這樣的表現能夠持續下去，並且在球隊中扮演舉足輕重角色，顯然獨行俠在賽季結束後就得考慮捧上一份更優渥的續約合約。

在接受採訪時伍德也談到續留的問題。「我在這裡很開心，這裡很棒。我對此抱持開放態度。」當被問到是否想拿到最長4年合約時，伍德笑著回應：「我無法回答這問題。」

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，伍德在明年夏天有資格和獨行俠簽下一份四年7700萬美元的合約；如果續約沒有結果，伍德也看好成為自由市場上最好的非受限自由球員之一。