快訊

一年義務役「8+44」訓練制 退將破解：根本許多人訓不到

升上主治醫師月收腰斬僅10萬 前輩：血汗才能高薪

NBA／伍德明夏恢復自由身 有望4年約續留獨行俠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
伍德明年夏天待價而沽。 美聯社
伍德明年夏天待價而沽。 美聯社

自休賽季被交易到達拉斯之後，伍德（Christian Wood）開季以來繳出場均17.3分8籃板1.5助攻的成績，投籃命中率達54.1%，三分命中率亦有38.3%。最近5場比賽，伍德都扛上先發，甚至耶誕大戰面對湖人還有30分8籃板7助攻的優異表現。

伍德是在2020年簽下三年4100萬美元的合約，今年將是他合約最後一年。倘若伍德這樣的表現能夠持續下去，並且在球隊中扮演舉足輕重角色，顯然獨行俠在賽季結束後就得考慮捧上一份更優渥的續約合約。

在接受採訪時伍德也談到續留的問題。「我在這裡很開心，這裡很棒。我對此抱持開放態度。」當被問到是否想拿到最長4年合約時，伍德笑著回應：「我無法回答這問題。」

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，伍德在明年夏天有資格和獨行俠簽下一份四年7700萬美元的合約；如果續約沒有結果，伍德也看好成為自由市場上最好的非受限自由球員之一。

相關新聞

NBA／拓荒者表揚里拉德加冕得分王 柯瑞、杜蘭特錄影片祝賀

拓荒者在主場憑藉諾基奇（Jusuf Nurkic）的優異表現以124比113擊敗黃蜂，這也是里拉德（Damian Lillard）打破崔斯勒（Clyde Drexler）紀錄躍升隊史得分王之後，首次回

NBA／12876場以來的第3勝 快艇靠板凳演史詩逆轉秀

快艇隊今天在作客活塞隊主場的比賽中，克服正規賽倒數3分鐘還有高達14分的落後劣勢，在二度延長賽成功拿下勝利，成為聯盟自1...

NBA／伍德明夏恢復自由身 有望4年約續留獨行俠

自休賽季被交易到達拉斯之後，伍德（Christian Wood）開季以來繳出場均17.3分8籃板1.5助攻的成績，投籃命中率達54.1%，三分命中率亦有38.3%。最近5場比賽，伍德都扛上先發，甚至耶

NBA／耶誕大戰收視出爐 塞爾蒂克公鹿之戰最受歡迎

根據《ESPN》統計，今年5場耶誕大戰的平均收視人數為427.1萬，相較去年的408.2萬增加了5%。 其中最受歡迎的莫過於塞爾蒂克和公鹿的東區雙雄之戰，觀看人數達到603.3萬，最高峰則是來到

NBA／連寫兩大里程碑 杜蘭特：還有更多目標要超越

杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下並列全隊最高的32分，生涯總得分超越「石佛」鄧肯（Tim Duncan），衝上歷來第15名，率籃網125比117擊敗騎士，並靠著這波9連勝，登上東區第3的位置。

NBA／接掌籃網後戰績起飛 馮恩強調團隊籃球重要性

靠著強大火力，籃網今天擊敗騎士後已經殺出一波9連勝，排名持續進逼公鹿和塞爾蒂克。自從馮恩（Jacque Vaughn）代理並接掌球隊後，籃網打出20勝7敗的佳績，特別是近一段時間更是14戰13勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。