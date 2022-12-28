NBA／耶誕大戰收視出爐 塞爾蒂克公鹿之戰最受歡迎

根據《ESPN》統計，今年5場耶誕大戰的平均收視人數為427.1萬，相較去年的408.2萬增加了5%。

其中最受歡迎的莫過於塞爾蒂克和公鹿的東區雙雄之戰，觀看人數達到603.3萬，最高峰則是來到682.8萬，這數據比去年勇士太陽之戰多了16%。

其次為勇士對決灰熊，觀看人數為470萬，湖人和獨行俠之戰則有433.3萬。至於率先登場的76人作客紐約比賽，該場吸引了403.6萬平均觀看人數，相比去年的首戰老鷹對尼克，足足多了38%。

而晚上10點30分才開打的太陽金塊之戰，這場比賽雙方一路廝殺到延長賽才分出勝負，平均觀看人數也有248.5萬，以歷年同時段的耶誕大戰來說，是自2015年以來最高收視表現。