NBA／接掌籃網後戰績起飛 馮恩強調團隊籃球重要性

靠著強大火力，籃網今天擊敗騎士後已經殺出一波9連勝，排名持續進逼公鹿和塞爾蒂克。自從馮恩（Jacque Vaughn）代理並接掌球隊後，籃網打出20勝7敗的佳績，特別是近一段時間更是14戰13勝。

今天比賽過後，馮恩在接受採訪時表示這一切都是團隊籃球的重要。

「我們的團隊表現是我們可以頂住騎士反撲的答案。他們在比賽後段試圖加快節奏，但我們用漂亮的團隊配合來回應他們。我們今晚比賽的投射狀態很出色，尤其是三分線外，一些困難的出手都能命中，同時我們在節奏方面掌控得很好，快攻拿超過20分，這些都是我們賽前所強調的。」馮恩說。

除了團隊籃球，馮恩一貫重視的防守也是在連勝之旅中扮演重要關鍵。「我們掌控節奏，把握快攻機會，早早就透過防守建立優勢。即便面臨對手的反撲，我們依然堅持住我們的防守基礎。我們保護好籃板，尋找機會打攻守轉換。我們今晚的團隊表現確實不錯。」

籃網進攻兩大利器杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）在這場比賽各拿下32分，已經令人難以防範，華倫（T.J. Warren）又從板凳殺出獨拿23分，創造出全隊更綿密的火網。對於華倫的表現，馮恩也直呼感覺就像中樂透了。

「我們真的是中頭獎了！」馮恩說，「他就是一直得分，這太不可思議。他投進一些非常困難的球，他在禁區拿了不少分，外線也有發揮。當他這樣打的時候，這帶給我們很大的靈活度。我很高興能看到他這樣的表現，之後我也會適時增加他的上場時間。」