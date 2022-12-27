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NBA／團隊發揮克服缺兵危機 鵜鶘主帥感謝球員把握機會

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬歇爾得分生涯新高。 美聯社
馬歇爾得分生涯新高。 美聯社

賽前宣佈解除健康安全協議有望對溜馬一戰復出的威廉森（Zion Williamson），最後仍因身體狀態未完全恢復，缺席了今天的比賽；除此之外，包括英格倫（Brandon Ingram）、墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）等也都無法上場。

儘管缺兵少將，但鵜鶘再度發揮團隊戰力和防守表現，馬歇爾（Naji Marshall）轟進生涯新高22分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也貢獻20分12籃板5助攻，鵜鶘上半場只讓溜馬得到38分，整場比賽最多贏到29分，以113比93痛宰對手，取得3連勝。

「我們很感謝上天賜與我們機會，讓其他人能夠有機會出賽，能看見他們所付出的努力是一種恩賜。我在休息室和大家說，我們必須把握這樣的機會，贏得今晚勝利很艱難，我們覺得很感激。」鵜鶘主帥格林（Willie Green）說。

談到馬歇爾頂上先發後的表現，格林也表示：「我知道他為了比賽做了多少準備。從一開始的夏季聯賽，馬歇爾一直很努力訓練，雖然很多時候事情非他所願，但他仍堅持下來，持續努力。這場比賽我們很多人缺席，但其他人挺身而出，把握住機會。」

麥凱倫得到19分7籃板6助攻，海斯15分9籃板。「我們今天的投籃表現不好，但我們打出了防守。」

溜馬陣中以新秀馬瑟倫的15分為最高，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）只得到12分6助攻。

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