NBA／波特飆賽季新高36分 火箭客場斬斷公牛3連勝

挾著3連勝氣勢在自家迎戰火箭，然而公牛卻是踢到一塊鐵板。

波特（Kevin Porter Jr.）飆出賽季新高36分，外加9助攻7籃板，森根（Alperen Sengun）貢獻25分11籃板6助攻2阻攻，格林（Jalen Green）也是15投9中攻下24分6籃板3助攻，火箭小三劍客正面力壓公牛三劍客，以133比118大勝。

「'當你有3節比賽讓對方得超過30分，你是很難拿到足夠的分數去贏過對手。」公牛總教練唐納文（Billy Donovan）賽後表示。

火箭此戰6人得分雙位數，團隊命中率高達55.6%，並且砍進17顆三分球。單場失掉133分也是公牛本季第2高失分，數據顯示，當公牛失分超過120分時，戰績是11戰全敗。

公牛上半場取得1分領先，但第三節森根和波特合拿19分，幫助球隊翻轉局面反而佔據優勢。一路苦追的公牛儘管第四節一度將比分縮小到個位數，波特連續轟進兩記三分球，比分也重新拉開。

「我們球隊展現競爭意識，很可能我們也厭倦輸球了。這場比賽球員打得很有能量，我們會享受一下贏球的喜悅，之後要趕去波士頓了。」火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）說。

德羅展（DeMar DeRozan）此役獲得31分9助攻5籃板，拉文（Zach LaVine）22分5助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）僅得10分4助攻3籃板。