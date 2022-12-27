快訊

蔡總統延長兵役蠻幹 是面子裡子都要的政治算計

教授主動媒合！論文寫手曝：博士論文一篇10萬 其他案子一篇3萬

嘉義文化路夜市「阿池魷魚肉羹」宣布歇業 闆娘：再不休息沒命花

NBA／波特飆賽季新高36分 火箭客場斬斷公牛3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波特得分本季新高。 美聯社
波特得分本季新高。 美聯社

挾著3連勝氣勢在自家迎戰火箭，然而公牛卻是踢到一塊鐵板。

波特（Kevin Porter Jr.）飆出賽季新高36分，外加9助攻7籃板，森根（Alperen Sengun）貢獻25分11籃板6助攻2阻攻，格林（Jalen Green）也是15投9中攻下24分6籃板3助攻，火箭小三劍客正面力壓公牛三劍客，以133比118大勝。

「'當你有3節比賽讓對方得超過30分，你是很難拿到足夠的分數去贏過對手。」公牛總教練唐納文（Billy Donovan）賽後表示。

火箭此戰6人得分雙位數，團隊命中率高達55.6%，並且砍進17顆三分球。單場失掉133分也是公牛本季第2高失分，數據顯示，當公牛失分超過120分時，戰績是11戰全敗。

公牛上半場取得1分領先，但第三節森根和波特合拿19分，幫助球隊翻轉局面反而佔據優勢。一路苦追的公牛儘管第四節一度將比分縮小到個位數，波特連續轟進兩記三分球，比分也重新拉開。

「我們球隊展現競爭意識，很可能我們也厭倦輸球了。這場比賽球員打得很有能量，我們會享受一下贏球的喜悅，之後要趕去波士頓了。」火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）說。

德羅展（DeMar DeRozan）此役獲得31分9助攻5籃板，拉文（Zach LaVine）22分5助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）僅得10分4助攻3籃板。

相關新聞

NBA／杜蘭特、厄文領軍9連勝 葛蘭德46分無力回天

近況出色的籃網雖然無緣打耶誕大戰，但也因此獲得3天休息時間，能以絕佳狀態展開客場3連戰之旅。 首站在克里夫蘭的比賽中，籃網延續強勢火力，在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie I

NBA／詹姆斯高中親簽喬丹鞋將拍賣 估價超過20萬美元

隨著詹姆斯（LeBron James）即將加冕歷史得分王之際，過往他實著的相關商品價值勢必也將持續水漲船高。 根據消息，詹姆斯在高中州冠軍賽所穿的一雙「Jumpman Swift 6s」球鞋將會

NBA／維金斯恢復情況比預期久 柯爾：回歸仍無時間表

維金斯（Andrew Wiggins）因右內收肌傷勢已經連續缺席10場比賽，勇士戰力也因此嚴重受到影響，期間只取得3勝。原本傳出球隊有意將耶誕大戰作為其復出的目標，但最終這個想法還是付諸流水。

NBA／快艇末節關鍵攻勢死裡逃生 延長賽擊退活塞

作客底特律的快艇遭遇到地主的頑強抵抗，第四節結束前2分多鐘甚至還落後12分之多，靠著一波13比1的猛烈攻勢硬是將比賽拖進延長。死裡逃生的快艇在延長賽中延續這股追分氣勢，在喬治（Paul George）

NBA／盛讚諾維茨基革命打法 詹姆斯：史上最佳國際球員

諾維茨基（Dirk Nowitzki）在接受採訪時表示，詹姆斯（LeBron James）若超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)歷史得分王紀錄，將轉而支持他成為史上最佳「GOAT」，而詹

NBA／驚天「死亡之扣」震撼全場 葛登笑稱：應該49分吧

開季以來在攻守兩端表現舉足輕重的葛登（Aaron Gordon），在今天耶誕大戰又扮演了吃重的角色，其中他在延長賽結束前上演一記「死亡之扣」，更成了比賽勝負的關鍵。 在比賽剩下27秒左右，葛登拿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。