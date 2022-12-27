NBA／熱火落選新秀挺身退灰狼 熱火主帥讚本場最佳

面對兩大主力巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）都缺陣的情況，羅瑞（Kyle Lowry）拿下18分9助攻5籃板，史特魯斯（Max Strus）貢獻19分，幫助球隊以113比110驚險擊敗灰狼。

「少了巴特勒和阿德巴約，這改變了我們的比賽計畫。我們不想等對方落定防守位置，尤其他們還有戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮。」羅瑞說。熱火此戰三分球出手多達49次，整場比賽也僅獲得8次罰球機會。

歷經雙方多次互有領先，熱火在第四節掌握領先優勢，灰狼雖然有意追趕，始終還是棋差一著。終場前33秒，赫洛（Tyler Herro）跳投得手，雙方差距來到5分，愛德華（Anthony Edwards）追回兩分，但灰狼仍無緣追平比分。

對熱火而言，這又是一場驚險的勝利。本季他們有26場比賽的比分差距低於10分，其中更有11場差距在3分內。

「我們有很多人挺身而出，」史特魯斯說，「羅賓森（Orlando Robinson）今晚表現出色，這很重要。」

和熱火簽下雙向合約的6呎10吋高落選新秀羅賓森，此役9投7中得到15分9籃板4助攻，其中更有7個進攻籃板。這讓熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）也力讚羅賓森是今晚的最佳球員。赫洛則有14分8助攻3抄截進帳。

灰狼以愛德華的29分為最高，另外還有7助攻6籃板，不過出現8次失誤；里德（Naz Reid）21分11籃板，羅素（D'Angelo Russell）13分8助攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）16分。

在熱火的防守壓迫下，灰狼出現多達22次失誤。「這對我們太致命了。意味著我們比對方少了很多出手機會。」里德說。