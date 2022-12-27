NBA／快艇末節關鍵攻勢死裡逃生 延長賽擊退活塞
作客底特律的快艇遭遇到地主的頑強抵抗，第四節結束前2分多鐘甚至還落後12分之多，靠著一波13比1的猛烈攻勢硬是將比賽拖進延長。死裡逃生的快艇在延長賽中延續這股追分氣勢，在喬治（Paul George）獨拿7分的帶領下迅速掌控比賽局面，最終以142比131逆轉奪勝。
雷納德（Kawhi Leonard）此役並未出賽，喬治攻下32分11助攻4籃板3抄截，莫里斯（Marcus Morris Sr.）16分6籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）12分15籃板，傑克森（Reggie Jackson）14分。
TERANCE MANN FORCES OVERTIME— NBA (@NBA) December 27, 2022
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快艇板凳群在第四節最後的追分過程中扮演重要角色，肯納德（Luke Kennard）18分，沃爾（John Wall）16分5籃板5助攻，鮑威爾（Norman Powell）16分，曼恩（Terance Mann）雖只得6分，但卻在剩下4.9秒投進關鍵追平分。
活塞上場的9名球員中，有8人得分超過兩位數，帶給快艇不小威脅。波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）得到23分，史都華（Isaiah Stewart）21分，杜倫（Jalen Duren）15分12籃板，海耶斯（Killian Hayes）18分10助攻5籃板，艾維（Jaden Ivey）15分8助攻。
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