NBA／維金斯恢復情況比預期久 柯爾：回歸仍無時間表

維金斯（Andrew Wiggins）因右內收肌傷勢已經連續缺席10場比賽，勇士戰力也因此嚴重受到影響，期間只取得3勝。原本傳出球隊有意將耶誕大戰作為其復出的目標，但最終這個想法還是付諸流水。

總教練柯爾透露：「維金斯傷勢情況比我們所預期的時間還要更拉長。儘管球隊期盼他早日回歸，但顯然目前沒有確切的時間表。」柯爾亦表示，維金斯在回到球場之前，必須先進行過訓練測試，面對這樣的傷病情況，球隊將會更謹慎因應。

維金斯本季平均可以拿到19.1分5.1籃板2.2助攻1.4抄截，投籃命中率達51.1%，三分球命中率更高達45.0%，兩項數據都是生涯新高。