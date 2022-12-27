NBA／傳尼克曾討論交易哈里斯 錫伯杜予以高度評價

費城76人近期狀態火熱，隨著耶誕大戰力退尼克後，已經殺出一波8連勝，排名逼近東區四強之列。不過在此刻卻傳出陣中主要鋒線哈里斯（Tobias Harris）進入了交易討論名單之中，而對象正好就是尼克。

根據報導透露，尼克內部曾討論過交易哈里斯的可能性，其中主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）更曾給予哈里斯高度評價。「我一直認為76人的哈里斯是全聯盟最被低估的球員之一。」錫伯杜說道。

對尼克來說，哈里斯可以成為穩定的側翼得分手，並自行創造進攻機會，或是透過接應成為外線射手。哈里斯本季三分命中率達40.5%，場均得到16.7分6.2籃板2.8助攻1.2抄截。

不過若想交易得到哈里斯，擺在眼前還是他的巨大合約。哈里斯是在2019年簽下5年1.8億美元的合約，他今年年薪超過3700萬美元，明年更會達到近4000萬美元。

從籌碼來看，尼克大概能提出羅斯（Derrick Rose）、佛尼爾（Evan Fournier）、瑞迪許（Cam Reddish）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）為籌碼。

報導中也提到，就理論來說，哈里斯前往紐約的機會顯然不會太高，除非在季中交易截止日前會出現重大變化。