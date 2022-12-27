NBA／上週東西區最佳球員 唐西奇、席亞康雙獲青睞

NBA官方公佈了上週東西區最佳球員，獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）和暴龍核心席亞康（Pascal Siakam）分別飆出至少50分，憑藉優異表現雙雙獲選。

唐西奇上週平均攻下31.5分9.8助攻8籃板，率領獨行俠取得3勝1敗的成績；其中在面對火箭一戰中，唐西奇飆出生涯單場次佳50分，外加10助攻8籃板，追平諾維茨基（Dirk Nowitzki）兩次單場破50分的隊史紀錄。另外在耶誕大戰中，他也繳出32分9籃板9助攻，寫下獨行俠球員在耶誕大戰的得分紀錄。

這是唐西奇本季首度獲得西區單週最佳球員，生涯累積8次。

席亞康上週火力大爆發，平均上場43.6分鐘，豪取38.7分10.3籃板7.3助攻，投籃命中率達52.7%，幫助暴龍拿下2勝1敗。這是他生涯第5次獲得單週最佳球員。

特別是在面對尼克的比賽中，席亞康狂砍生涯新高52分，成為暴龍隊史上第5位單場至少得到50分的球員，前4人分別是卡特（Vince Carter）、洛斯（Terrence Ross）、德羅展（DeMar DeRozan）和范弗利特（Fred VanVleet）。席亞康也是史上第7位在麥迪遜廣場花園攻下50分的客隊球員。