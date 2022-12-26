聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／盛讚諾維茨基革命打法 詹姆斯：史上最佳國際球員
諾維茨基（Dirk Nowitzki）在接受採訪時表示，詹姆斯（LeBron James）若超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)歷史得分王紀錄，將轉而支持他成為史上最佳「GOAT」，而詹皇隨即也讚賞前者為史上最棒的國際球員。
詹姆斯與諾維茨基相知相惜，雖然兩人並非朋友但互相尊重，對此詹姆斯則認為後者就是傳奇：「他是史上最偉大的國際球員，在我心中他跟退役傳奇吉諾布里（Manu Ginobili）並駕齊驅，他為達拉斯帶來冠軍，他改變了大前鋒的打法，引領大個子開始投三分球。」
「他的速度很快，你無法讓一個動作緩慢的禁區球員去防守他，他的後仰跳投很像里拉德（Damian Lillard），我認為他可以跟鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）、巴克利（Charles Barkley）等傳奇並駕齊驅。」詹姆斯說。
"He's a legend, he's an icon... that boy was cold."— NBA (@NBA) 2022年12月26日
LeBron on Dirk's statue and legacy 🗣️ pic.twitter.com/81QoTVfxTA
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言