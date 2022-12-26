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NBA／盛讚諾維茨基革命打法 詹姆斯：史上最佳國際球員

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯與諾維茨基惺惺相惜。 路透通訊社
詹姆斯與諾維茨基惺惺相惜。 路透通訊社

諾維茨基（Dirk Nowitzki）在接受採訪時表示，詹姆斯（LeBron James）若超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)歷史得分王紀錄，將轉而支持他成為史上最佳「GOAT」，而詹皇隨即也讚賞前者為史上最棒的國際球員。

詹姆斯與諾維茨基相知相惜，雖然兩人並非朋友但互相尊重，對此詹姆斯則認為後者就是傳奇：「他是史上最偉大的國際球員，在我心中他跟退役傳奇吉諾布里（Manu Ginobili）並駕齊驅，他為達拉斯帶來冠軍，他改變了大前鋒的打法，引領大個子開始投三分球。」

「他的速度很快，你無法讓一個動作緩慢的禁區球員去防守他，他的後仰跳投很像里拉德（Damian Lillard），我認為他可以跟鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）、巴克利（Charles Barkley）等傳奇並駕齊驅。」詹姆斯說。

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