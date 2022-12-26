NBA／結合「芬威運動集團」 美媒揭露詹皇成立球隊計畫

詹姆斯（LeBron James）曾對外表示，自己在退役後希望能成為NBA球隊的老闆，近日美媒就揭露詹皇的建隊計畫。

知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）透露，詹姆斯有可能將球隊主場選在拉斯維加斯，並且他將與「芬威運動集團」創建一支NBA球隊：「這確立了特許況擴張特許權，對吧？擁有40億美元是非常重要的原因之一，現在聯盟也知道詹姆斯與芬威集團，可望在拉斯維加斯創建一支新球隊。」

此外，西蒙斯也表示詹姆斯對於湖人的現況感到相當失望，並且厭倦這種情況，球隊也正想方設法積極補強，來滿足他們的當家球星。