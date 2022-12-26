快訊

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

影／台東夜景名店失火 寒舍茶坊：損失上億元

「葡萄」正確讀音該怎麼唸？ 他看小學國語課本後傻眼了

NBA／結合「芬威運動集團」 美媒揭露詹皇成立球隊計畫

聯合新聞網／ 綜合報導
紫金一哥詹姆斯。 美聯社
紫金一哥詹姆斯。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）曾對外表示，自己在退役後希望能成為NBA球隊的老闆，近日美媒就揭露詹皇的建隊計畫。

知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）透露，詹姆斯有可能將球隊主場選在拉斯維加斯，並且他將與「芬威運動集團」創建一支NBA球隊：「這確立了特許況擴張特許權，對吧？擁有40億美元是非常重要的原因之一，現在聯盟也知道詹姆斯與芬威集團，可望在拉斯維加斯創建一支新球隊。」

此外，西蒙斯也表示詹姆斯對於湖人的現況感到相當失望，並且厭倦這種情況，球隊也正想方設法積極補強，來滿足他們的當家球星。

相關新聞

NBA／驚天「死亡之扣」震撼全場 葛登笑稱：應該49分吧

開季以來在攻守兩端表現舉足輕重的葛登（Aaron Gordon），在今天耶誕大戰又扮演了吃重的角色，其中他在延長賽結束前上演一記「死亡之扣」，更成了比賽勝負的關鍵。 在比賽剩下27秒左右，葛登拿

NBA／直言不喜歡灰熊 湯普森：還沒贏過就想建立王朝？

延續上季的氣勢，灰熊在今年耶誕節之前取得20勝11敗的成績，和金塊並列西區最佳，展現十足自信，甚至當家主將莫蘭特（Ja Morant）更挑明了球隊最大威脅只有塞爾蒂克，西區的競爭對手顯然都還好。

NBA／湖人戰績未有起色 小范甘迪：詹皇該負起責任

湖人本季至今僅繳出13勝20敗，名列西區第13，近期更因為禁區悍將戴維斯（Anthony Davis）無限期休兵，導致球隊情況更加艱難。而知名球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）更直言，詹姆斯

NBA／力挺詹皇史上最佳 諾維茨基：歷史得分王是指標

NBA史上最佳球員「GOAT」之爭，一直都是球迷茶餘飯後的談論項目，近日傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）就表示，若湖人球星詹姆斯（LeBron James）成為NBA歷史得分王，他將沒理

NBA／盛讚諾維茨基革命打法 詹姆斯：史上最佳國際球員

諾維茨基（Dirk Nowitzki）在接受採訪時表示，詹姆斯（LeBron James）若超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)歷史得分王紀錄，將轉而支持他成為史上最佳「GOAT」，而詹

NBA／駁斥未來重返火箭流言 哈登：不知消息從哪來

76人球星哈登（James Harden）聯手球隊一哥安比德（Joel Embiid），在客場擊敗尼克勇奪耶誕大戰勝利，收下近期8連勝，而他在賽後也針對傳出自己將在合約結束後將重返火箭一事進行駁斥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。