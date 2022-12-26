NBA／結合「芬威運動集團」 美媒揭露詹皇成立球隊計畫
詹姆斯（LeBron James）曾對外表示，自己在退役後希望能成為NBA球隊的老闆，近日美媒就揭露詹皇的建隊計畫。
知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）透露，詹姆斯有可能將球隊主場選在拉斯維加斯，並且他將與「芬威運動集團」創建一支NBA球隊：「這確立了特許況擴張特許權，對吧？擁有40億美元是非常重要的原因之一，現在聯盟也知道詹姆斯與芬威集團，可望在拉斯維加斯創建一支新球隊。」
此外，西蒙斯也表示詹姆斯對於湖人的現況感到相當失望，並且厭倦這種情況，球隊也正想方設法積極補強，來滿足他們的當家球星。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言