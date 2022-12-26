NBA／湖人戰績未有起色 小范甘迪：詹皇該負起責任

湖人本季至今僅繳出13勝20敗，名列西區第13，近期更因為禁區悍將戴維斯（Anthony Davis）無限期休兵，導致球隊情況更加艱難。而知名球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）更直言，詹姆斯（LeBron James）該負起責任。

「詹皇」目前繳出場均27.8分8.1籃板6.6場截的成績，但球隊戰績卻僅排在西區第13，而球評小范甘迪把責任歸咎在詹姆斯的建隊方針：「湖人在奪冠後戰績一直不佳，這不是詹姆斯的錯，但這是他的責任，他的個人表現依然很好，但球隊戰績依舊未有起色。」

「他在球員名單上有很大的影響力，但最終還是由管理層來決定，每個人都有責任，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）想要希爾德（Buddy Hield），但詹姆斯與戴維斯卻推動球隊追求衛斯特布魯克（Russell Westbrook），這也是球隊戰績一落千丈，因為球隊放棄太多資產了。」小范甘迪說