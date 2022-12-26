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NBA／駁斥未來重返火箭流言 哈登：不知消息從哪來

聯合新聞網／ 綜合報導
76人球星哈登。 路透社
76人球星哈登。 路透社

76人球星哈登（James Harden）聯手球隊一哥安比德（Joel Embiid），在客場擊敗尼克勇奪耶誕大戰勝利，收下近期8連勝，而他在賽後也針對傳出自己將在合約結束後將重返火箭一事進行駁斥。

先前《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）曾爆料，哈登會在休賽季跳出合約後考慮重返前東家休士頓火箭，但這個報導隨即就在今日賽後記者會被推翻，哈登憤怒的表示：「你在耶誕節問我這個問題？怎麼不說個耶誕快樂之類的祝福，我不想回答你的問題，我不知道這個謠言怎麼來的，但我在費城過得很好很舒服。」

哈登在今年休賽季沒有執行球員選項，反而主動降薪和76人完成兩年6860萬美元的合約，其中第2年為球員選項。外界也預估他將會在今年賽季結束後再次跳脫合約。

球隊一哥安比德與哈登回歸後，76人近期打出一波8連勝，本場比賽哈登更打出了29分13助攻雙十的佳績，幫助球隊以119比112擊敗尼克，同時球隊也穩坐東區第5。

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