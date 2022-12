NBA／約柯奇41分大三元 率金塊延長賽險勝太陽

金塊在主場與太陽上演一場驚天動地的耶誕大戰,約柯奇(Nikola Jokic)全場狂轟41分15籃板15助攻,加上葛登(Aaron Gordon)在延長賽的優異表現,金塊克服大半時間處於落後局面的劣勢,最終以128比125驚險擊敗太陽。

因左側腹股溝酸痛被迫缺席多場比賽的布克(Devin Booker),在今天耶誕大戰中回歸,然而僅打了4分多鐘就再度因同樣傷勢退場。儘管少了得分悍將,但太陽在保羅(Chris Paul)的帶領之下,搭配沙米特(Landry Shamet)和李(Damion Lee)板凳殺出合砍49分,仍舊一路和金塊廝殺,直到第四節還是握有8分領先優勢。

金塊隨後打出一波13比7的攻勢,最後讀秒階段追到僅差2分;約柯奇和穆雷發動一波配合,讓後者切入灌籃得手。剩下10.1秒,太陽發動進攻出現犯規,球權還給金塊,然而穆雷(Jamal Murray)外線出手被封下,比賽進入延長。

兩隊在延長賽依舊打得難分難解,約柯奇聯手葛登幫助金塊先是拉開6分差,但沙米特連續砍進三分球,加上艾頓(Deandre Ayton)放進兩分,太陽追到1分差。葛登快攻灌籃一開始被吹了進攻犯規,後改判得分算。隨後他2罰1中,讓金塊領先4分。保羅雖然跳投命中,而沙米特外線失手,最後球也被金塊抄走,雙方才分出勝負。

葛登全場18投11中,攻下28分13籃板,穆雷26分5籃板5助攻,延長賽有關鍵進球的凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)則有15分4助攻。

保羅力戰41分鐘,得到17分16助攻4籃板,助攻創新高;艾頓22分16籃板2抄截2阻攻,沙米特砍進7記三分球,拿到31分,平個人賽季得分紀錄,李18分8籃板。布里吉斯(Mikal Bridges)和克雷格(Torrey Craig)各拿到13分。

