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NBA／約柯奇41分大三元 率金塊延長賽險勝太陽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇上演超級大三元。 美聯社
約柯奇上演超級大三元。 美聯社

金塊在主場與太陽上演一場驚天動地的耶誕大戰，約柯奇（Nikola Jokic）全場狂轟41分15籃板15助攻，加上葛登（Aaron Gordon）在延長賽的優異表現，金塊克服大半時間處於落後局面的劣勢，最終以128比125驚險擊敗太陽。

因左側腹股溝酸痛被迫缺席多場比賽的布克（Devin Booker），在今天耶誕大戰中回歸，然而僅打了4分多鐘就再度因同樣傷勢退場。儘管少了得分悍將，但太陽在保羅（Chris Paul）的帶領之下，搭配沙米特（Landry Shamet）和李（Damion Lee）板凳殺出合砍49分，仍舊一路和金塊廝殺，直到第四節還是握有8分領先優勢。

金塊隨後打出一波13比7的攻勢，最後讀秒階段追到僅差2分；約柯奇和穆雷發動一波配合，讓後者切入灌籃得手。剩下10.1秒，太陽發動進攻出現犯規，球權還給金塊，然而穆雷（Jamal Murray）外線出手被封下，比賽進入延長。

兩隊在延長賽依舊打得難分難解，約柯奇聯手葛登幫助金塊先是拉開6分差，但沙米特連續砍進三分球，加上艾頓（Deandre Ayton）放進兩分，太陽追到1分差。葛登快攻灌籃一開始被吹了進攻犯規，後改判得分算。隨後他2罰1中，讓金塊領先4分。保羅雖然跳投命中，而沙米特外線失手，最後球也被金塊抄走，雙方才分出勝負。

葛登全場18投11中，攻下28分13籃板，穆雷26分5籃板5助攻，延長賽有關鍵進球的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則有15分4助攻。

保羅力戰41分鐘，得到17分16助攻4籃板，助攻創新高；艾頓22分16籃板2抄截2阻攻，沙米特砍進7記三分球，拿到31分，平個人賽季得分紀錄，李18分8籃板。布里吉斯（Mikal Bridges）和克雷格（Torrey Craig）各拿到13分。

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