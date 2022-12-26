快訊

直播／限購乙醯氨酚？ 指揮中心下午2時舉行記者會說明

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

NBA／有效壓制安戴托昆波 綠衫軍主帥：有足夠資源對付

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波表現遭限制。 路透社
安戴托昆波表現遭限制。 路透社

東區雙雄正面交鋒，塞爾蒂克憑藉雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）的強勢發揮，加上有效壓制安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的破壞力，以21分之差大勝。

安戴托昆波此役22投9中，得到27分9籃板3助攻，不如賽季平均表現；塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後被問到如何限制住「字母哥」，他表示：「我們很幸運擁有足夠的資源去對付安戴托昆波，我想我們在比賽計畫的執行力上很有紀律性。」

先前6戰吞下5敗陷入起伏的塞爾蒂克賞給公鹿3連敗後，目前取得2連勝，雙方勝差也稍微拉開到1.5場。

「更重要的是，我們在諸事不順時的反應如何。我們在賽季初期做了很好的因應，如今我們也很好去面對低潮。」馬祖拉說。

和安戴托昆波同為年度MVP競爭對手的泰托姆（Jayson Tatum），這場比賽表現明顯壓過對方，22投14中包括10罰全中，攻下41分7籃板5助攻3抄截，本季第6次破40分。

「我非常尊重安戴托昆波和公鹿這支球隊，他們激發了我們最好的一面。即使安戴托昆波不是世界上最好的球員，但他也是最好的球員之一。」泰托姆說。

相關新聞

NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士耶誕大戰痛擊灰熊

儘管超級球星柯瑞（Stephen Curry）因傷無法上陣，上季季後賽表現優異的維金斯（Andrew Wiggins）同樣作壁上觀，且勇士近期步履蹣跚；儘管灰熊在耶誕節之前取得西區最佳戰績，莫蘭特（J

NBA／泰托姆狂飆41分 聯手布朗耶誕大戰力壓公鹿

塞爾蒂克當家大將泰托姆（Jayson Tatum）今天在第三節飆進20分，整場比賽猛轟41分，聯手布朗（Jaylen Brown）以139比118力壓來訪的密爾瓦基公鹿，坐穩東區龍頭寶座，並維持全聯盟最佳戰績。

NBA／直言不喜歡灰熊 湯普森：還沒贏過就想建立王朝？

延續上季的氣勢，灰熊在今年耶誕節之前取得20勝11敗的成績，和金塊並列西區最佳，展現十足自信，甚至當家主將莫蘭特（Ja Morant）更挑明了球隊最大威脅只有塞爾蒂克，西區的競爭對手顯然都還好。

NBA／戴維斯因傷無限期缺陣 詹姆斯：少了他太艱難

當家禁區大將戴維斯（Anthony Davis）再成傷兵的湖人隊，今天「耶誕大戰」以115：124不敵獨行俠隊，轟下38...

NBA／獨行俠寫耶誕大戰紀錄 唐西奇領軍賞湖人4連敗

生涯第17次出征耶誕大戰、超越布萊恩（Kobe Bryant）紀錄躍居史上第一的詹姆斯（LeBron James），儘管奮力砍進38分6籃板5助攻，但面對團隊表現更全面的獨行俠，獨木難撐的湖人終究還是

NBA／有效壓制安戴托昆波 綠衫軍主帥：有足夠資源對付

東區雙雄正面交鋒，塞爾蒂克憑藉雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）的強勢發揮，加上有效壓制安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的破壞力，以21分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。