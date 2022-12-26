NBA／有效壓制安戴托昆波 綠衫軍主帥：有足夠資源對付

東區雙雄正面交鋒，塞爾蒂克憑藉雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）的強勢發揮，加上有效壓制安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的破壞力，以21分之差大勝。

安戴托昆波此役22投9中，得到27分9籃板3助攻，不如賽季平均表現；塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後被問到如何限制住「字母哥」，他表示：「我們很幸運擁有足夠的資源去對付安戴托昆波，我想我們在比賽計畫的執行力上很有紀律性。」

先前6戰吞下5敗陷入起伏的塞爾蒂克賞給公鹿3連敗後，目前取得2連勝，雙方勝差也稍微拉開到1.5場。

「更重要的是，我們在諸事不順時的反應如何。我們在賽季初期做了很好的因應，如今我們也很好去面對低潮。」馬祖拉說。

和安戴托昆波同為年度MVP競爭對手的泰托姆（Jayson Tatum），這場比賽表現明顯壓過對方，22投14中包括10罰全中，攻下41分7籃板5助攻3抄截，本季第6次破40分。

「我非常尊重安戴托昆波和公鹿這支球隊，他們激發了我們最好的一面。即使安戴托昆波不是世界上最好的球員，但他也是最好的球員之一。」泰托姆說。