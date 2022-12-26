NBA／布朗尼帶隊屠殺對手 退役球星談詹皇父子合體重要性

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）一直以來都被視為有史以來最好的球員之一，即將滿38歲的他更未見明顯衰退狀態，而他先前更表示，自己相當期待能與大兒子布朗尼（Bronny James）攜手在NBA打球。已經退役的球星戴維斯（Baron Davis）認為，詹姆斯父子若合體將會開創新潮流。

布朗尼因父親詹姆斯的緣故，從小備受關注，他也有機會在未來獲得選秀青睞，登上NBA並與父親一同打球，戴維斯近日在節目中談論其父子一起打球的重要性:「我們得讓布朗尼打NBA，需要幫詹姆斯為保持健康，因為這將會開創新潮流，並激勵更多父子組合登上NBA。」

剛滿18歲的布朗尼近期表現得相當出色，在上週帶領球隊以90:53擊敗大勝山谷律法高中後，率隊取得10勝2敗的優秀戰績，更在比賽拿下中11分8籃板9助攻4抄截2火鍋的全能數據，同時他獲得多所NCAA傳統強校的獎學金，其中包括肯塔基、密西根、俄亥俄州等大學都為他遞上橄欖枝。