快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／戴維斯因傷無限期缺陣 詹姆斯：少了他太艱難

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴維斯（Anthony Davis，左）與詹姆斯（LeBron James，右）。 路透社
戴維斯（Anthony Davis，左）與詹姆斯（LeBron James，右）。 路透社

當家禁區大將戴維斯（Anthony Davis）再成傷兵的湖人隊，今天「耶誕大戰」以115：124不敵獨行俠隊，轟下38分的詹姆斯（LeBron James）坦言，少了戴維斯讓湖人原本就不佔優勢的高度再下降，導致「很難打」。

身高208公分的戴維斯因右足壓力性損傷休兵，湖人教頭漢姆（Darvin Ham）在戴維斯免戰後，持續啟用同是188公分的貝佛利（Patrick Beverley）和施羅德（Dennis Schroder）一同先發，今天甚至連191公分的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都站到中鋒位置。

今天23投13中的詹姆斯直言，球隊高度原本就非優勢，少了戴維斯讓平均身高再往下，「所以我們必須在沒戴維斯的情況之下去彌補，這非常困難，非常有挑戰。」

儘管教頭漢姆多次強調，湖人需要去適應少了全明星內線大將的陣容，但連同今天湖人已吞下4連敗，在西區戰績僅優於馬刺隊和火箭隊，詹姆斯也不諱言十分思念戴維斯。

今天是詹姆斯生涯第17度在「耶誕大戰」登場，追平已逝的湖人傳奇「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的最多紀錄，不過湖人第三節被獨行俠狂轟51分，讓詹姆斯紀錄夜不是太光彩。

「到頭來，我喜歡比賽，仍享受在球迷前上場，不管主場或客場都是，我就是去試著控制我能控制的。」詹姆斯表示，他仍會帶領隊友追逐勝利，儘管許多時刻結果讓人失望，仍會努力保持穩定，盼球隊戰績能向上提升。

詹姆斯 戴維斯 湖人 獨行俠

延伸閱讀

NBA／戴維斯恐長期缺陣 外媒建議湖人簽回卡森斯

NBA／回憶2016勇騎對決 詹姆斯：最棒的耶誕大戰

NBA／湖人錯失逆轉機會輸黃蜂 詹姆斯：不會對隊友失望

NBA／右腳壓迫性傷害 湖人戴維斯將無限期缺戰

相關新聞

NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士耶誕大戰痛擊灰熊

儘管超級球星柯瑞（Stephen Curry）因傷無法上陣，上季季後賽表現優異的維金斯（Andrew Wiggins）同樣作壁上觀，且勇士近期步履蹣跚；儘管灰熊在耶誕節之前取得西區最佳戰績，莫蘭特（J

NBA／泰托姆狂飆41分 聯手布朗耶誕大戰力壓公鹿

塞爾蒂克當家大將泰托姆（Jayson Tatum）今天在第三節飆進20分，整場比賽猛轟41分，聯手布朗（Jaylen Brown）以139比118力壓來訪的密爾瓦基公鹿，坐穩東區龍頭寶座，並維持全聯盟最佳戰績。

NBA／戴維斯因傷無限期缺陣 詹姆斯：少了他太艱難

當家禁區大將戴維斯（Anthony Davis）再成傷兵的湖人隊，今天「耶誕大戰」以115：124不敵獨行俠隊，轟下38...

NBA／獨行俠寫耶誕大戰紀錄 唐西奇領軍賞湖人4連敗

生涯第17次出征耶誕大戰、超越布萊恩（Kobe Bryant）紀錄躍居史上第一的詹姆斯（LeBron James），儘管奮力砍進38分6籃板5助攻，但面對團隊表現更全面的獨行俠，獨木難撐的湖人終究還是

NBA／安比德、哈登聯手 耶誕大戰逆轉尼克奪8連勝

費城76人今天在安比德（Joel Embiid）攻下全場最高35分，哈登（James Harden）也有29分、13助攻成績的聯手帶領下，以119比112踢館成功，擊敗地主紐約尼克。

NBA／諾維茨基雕像聳立獨行俠場館 輝映21年完美生涯

獨行俠在本日對戰湖人的比賽，於賽前特地贈送給球隊傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）他的專屬雕像，以此紀念他對球隊的付出，對手湖人隊教頭漢姆（Darvin Ham）也表示：「諾維茨基的跳投相當經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。