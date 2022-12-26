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NBA／諾維茨基雕像聳立獨行俠場館 輝映21年完美生涯

聯合新聞網／ 綜合報導
諾維茨基（Dirk Nowitzki）。 美聯社
諾維茨基（Dirk Nowitzki）。 美聯社

獨行俠在本日對戰湖人的比賽，於賽前特地贈送給球隊傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）他的專屬雕像，以此紀念他對球隊的付出，對手湖人隊教頭漢姆（Darvin Ham）也表示：「諾維茨基的跳投相當經典，創造了各種經典的進攻畫面。」

據官方報導，球隊老闆庫班（Mark Cuban）曾於今年初透露將會退役諾維茨基的41號球衣，並會為其豎立一座專屬個人雕像，而他也在聖誕節這天兌現承諾，找上了曾設計喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）等傳奇球星雕像的阿姆蘭尼（Omri Amrany），為其設計有招牌單腿後仰跳投的銅像。

雕像的細節包括諾維茨基在2011年率獨行俠奪冠所穿的鞋子和球衣，以及底座上寫著「忠誠永不褪色」的短語。

諾維茨基本人坦言自己相當感動：「我是首個在獨行俠效力21年並終老退休的球員，當揭露雕像的真面目時，感覺今天的一切都相當完美，我很高興我沒用組團的方式，為球隊贏下首個冠軍，在2011年奪冠後，我就決定在達拉斯終老。」

而他的前隊友、現任獨行俠主帥基德（Jason Kidd）接受採訪時，開玩笑表示諾維茨基的防守相當糟糕：「你們有看到他的防守數據嗎？我覺得他做了一個正確的選擇，因為他不會輕易的傳球，而是選擇進攻。」

諾維茨基目前以31560 分在歷史得分榜排名第6，14次入選全明星賽，12次獲選NBA最佳陣容，並贏得年度MVP 和總冠軍賽MVP。他將有資格在2023年入選奈史密斯籃球名人堂。

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