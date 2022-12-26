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NBA／獨行俠寫耶誕大戰紀錄 唐西奇領軍賞湖人4連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇率獨行俠逆轉湖人。 美聯社
唐西奇率獨行俠逆轉湖人。 美聯社

生涯第17次出征耶誕大戰、超越布萊恩（Kobe Bryant）紀錄躍居史上第一的詹姆斯（LeBron James），儘管奮力砍進38分6籃板5助攻，但面對團隊表現更全面的獨行俠，獨木難撐的湖人終究還是以115比124慘遭逆轉，苦吞4連敗。

沉浸在傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）雕像披露的喜悅中，但獨行俠上半場表現卻是相當低迷。團隊命中率僅39.5%，三分球22投5中，反觀湖人則是在詹姆斯獨拿18分的帶領下，取得54比43領先優勢。

但第三節地主球隊宛如大夢初醒，唐西奇（Luka Doncic）獨拿13分6助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）轟進4顆三分球攻下16分，獨行俠單節命中率衝到72%，聯手投進9顆三分球，豪取51分，寫下耶誕大戰史上單節最高51分紀錄，不僅扭轉局勢，更一口氣擊潰紫金軍團的防線。

「我們陣中有很多人沒打過耶誕大戰，所以一開賽我們顯得有些緊張，後來隨著進入比賽的節奏，才消除這種緊張感。」小哈德威說。

唐西奇此役16投9中包括16罰12中，拿下32分9助攻9籃板2抄截，寫下獨行俠球員在耶誕大戰的得分紀錄。小哈德威得到26分，布拉克（Reggie Bullock）14分。

伍德（Christian Wood）連續第5場擔任先發，得到30分8籃板7助攻4抄截2阻攻，成為史上第4位首度打耶誕大戰就有至少30分5籃板5助攻表現的球員。「伍德先發表現非常棒，他更積極了，特別是在防守端。我們都知道他在進攻端可以貢獻良多，但今天他還分享了許多球，防守端也能送出阻攻和抄截。自從進入先發名單以來，他的表現令人驚訝。」唐西奇賽後稱讚道。

獨行俠逆轉收下3連勝，排名西區第8；至於湖人在失去戴維斯之後，連續4場比賽都吞敗，形勢可說是相當艱難。

除了詹姆斯飆出38分，湖人其餘先發球員得分均低於兩位數；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿到17分5籃板4助攻，里夫斯（Austin Reaves）16分。

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