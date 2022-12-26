快訊

江聰淵論文確定抄襲！淡江大學撤銷碩士學位 江：尊重審查結果

帶槍投靠綠營！國民黨今開除曾俊傑 她嘆：黨內還有「曾俊傑們」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／諾威茨基招牌跳投銅像揭幕 庫班：很高興兌現承諾

中央社／ 達拉斯25日綜合外電報導
獨行俠傳奇球星諾威茨基銅像揭幕。 美聯社
獨行俠傳奇球星諾威茨基銅像揭幕。 美聯社

達拉斯獨行俠今天在第3節攻下51分，創下耶誕大戰單節最高分紀錄，終場124比115擊敗洛杉磯湖人，以一場逆轉勝慶祝退役名將諾威茨基（Dirk Nowitzki）的銅像揭幕。

獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天拿下32分、9籃板、9助攻，有近大三元的成績；伍德（Christian Wood）也有30分、8籃板、7助攻、4抄截、2阻攻的全方位表現。小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、布拉克（Reggie Bullock）則分別攻下26分、14分。

這場比賽的上半場，獨行俠以43比54落後達兩位數，但下半場他們表現判若兩隊，光是第3節就轟下51分，比前兩節得分總和還高，因此逆轉並大幅領先湖人，這也是NBA史上耶誕大戰中單節得分最高的紀錄。

湖人的詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高的38分，並有6籃板、5助攻的成績。板凳出發的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、里夫斯（Austin Reaves）分別攻下17分、16分。

法新社報導，湖人主力戴維斯（Anthony Davis）此役仍因右腳傷勢，只能作壁上觀。

獨行俠今天為已退役德國球星諾威茨基的銅像揭幕，銅像的樣子是諾威茨基招牌的單腳後仰跳投。

諾威茨基曾在2007年獲選為年度最有價值球員（MVP），並於2011年率獨行俠奪下NBA總冠軍。

「很高興我兌現了承諾，因為這是你應得的。」獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）表示。

獨行俠今天為已退役德國球星諾威茨基的銅像揭幕，銅像的樣子是諾威茨基（Dirk Nowitzki）招牌的單腳後仰跳投。 路透社
獨行俠今天為已退役德國球星諾威茨基的銅像揭幕，銅像的樣子是諾威茨基（Dirk Nowitzki）招牌的單腳後仰跳投。 路透社

獨行俠 湖人 唐西奇 詹姆斯

延伸閱讀

NBA／戴維斯恐長期缺陣 外媒建議湖人簽回卡森斯

耶誕花鐘在台北！繽紛「三色聖誕紅」免費拍到飽，打卡公園限定絕美花毯

NBA／灰熊隊史首度出征耶誕大戰 徒留黃蜂續寫悲情紀錄

桃園市長張善政就職插曲 前議員要拆市府蔣介石銅像爆發推擠

相關新聞

NBA／泰托姆狂飆41分 聯手布朗耶誕大戰力壓公鹿

塞爾蒂克當家大將泰托姆（Jayson Tatum）今天在第三節飆進20分，整場比賽猛轟41分，聯手布朗（Jaylen Brown）以139比118力壓來訪的密爾瓦基公鹿，坐穩東區龍頭寶座，並維持全聯盟最佳戰績。

NBA／安比德、哈登聯手 耶誕大戰逆轉尼克奪8連勝

費城76人今天在安比德（Joel Embiid）攻下全場最高35分，哈登（James Harden）也有29分、13助攻成績的聯手帶領下，以119比112踢館成功，擊敗地主紐約尼克。

NBA／獨行俠寫耶誕大戰紀錄 唐西奇領軍賞湖人4連敗

生涯第17次出征耶誕大戰、超越布萊恩（Kobe Bryant）紀錄躍居史上第一的詹姆斯（LeBron James），儘管奮力砍進38分6籃板5助攻，但面對團隊表現更全面的獨行俠，獨木難撐的湖人終究還是

NBA／諾威茨基招牌跳投銅像揭幕 庫班：很高興兌現承諾

達拉斯獨行俠今天在第3節攻下51分，創下耶誕大戰單節最高分紀錄，終場124比115擊敗洛杉磯湖人，以一場逆轉勝慶祝退役名將諾威茨基（Dirk Nowitzki）的銅像揭幕。

NBA／視塞爾蒂克為最大威脅 莫蘭特：西區對手還好

上季在西區季後賽第二輪與勇士大戰6場後遭到淘汰的灰熊，今年耶誕大戰特別被聯盟安排前往灣區作客，這也是灰熊成軍以來首度躍升耶誕大戰這個特別的舞台。 只是美中不足的是，在當家球星柯瑞（Stephen

NBA／耶誕大戰前累積7人破50分 史上第2多紀錄

隨著聯盟走向小球外線飆分的時代，球員的得分數據不斷提升，從得分王排行榜來看，目前共有6人場均得分超過30分，場均超過25分的更多達16人。 在耶誕大戰前夕，《ESPN》公佈了一項數據紀錄，本季至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。