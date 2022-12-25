HBL／吐兩次照拚！張聿嵐率陽明逆轉衛冕軍淡商
耶誕節迎接111學年HBL女甲級預賽最終戰，陽明高中當家後衛張聿嵐身體卻出狀況，今天面對挑戰4連霸的衛冕軍淡水商工，她賽前熱身就吐了一次，中場休息再吐一回，但第四節仍挺身而出，連飆外線助隊克服一度10分落後，終場68：62賞給淡商111學年第一敗。
張聿嵐上半場就領到3犯，帶著犯規麻煩仍撐完全場繳出20分、10籃板、5助攻和3抄截全能數據，第四節飆進重要外線的她說：「淡商是冠軍球隊，贏她們是給學妹信心，對自己也是過一個『檻』，贏不贏不是重點，重點是過程，這次打滿好。」
身為陽明重點球員，張聿嵐今天一拿球就讓高雄巨蛋球迷鼓譟，她笑說有感覺現場「嗨起來」，但專注在場上攻防，十分享受這場對決，「沒多想，能拚就拚，有一段她們（淡商）已經拉開來，身為學姊要先扛，讓學妹相信我們。」
陽明今天有過領先，再從落後10分演出逆轉，教頭李台英強調，今年陣容新舊參半，學妹對大場面會比較恐懼，學姊有帶著學妹一起，「聿嵐今天有挺住，愈艱困時，她愈會出來，這精神希望去影響隊友。」她舉例，高二中鋒魏詩芸能力好但怕累，容易放棄，張聿嵐今天就有帶動到學妹。
176公分的魏詩芸今天攻下全隊次高16分外帶7籃板，她笑說實際和淡商當家中鋒蕭豫玟對陣後，「沒想像中可怕」，「而且看到聿嵐那麼拚，就覺得自己要趕上！」
上學年陽明複賽擊敗淡商，但8強和4強都落敗，李台英強調說：「去年在這贏，但8強和4強輸，所以現在的贏不是贏，但球員韌性有進步了。」
連兩場繳出「30、20」恐怖數據的蕭豫玟，今天打滿全場仍有16分、24籃板，但球隊連勝告終，教練陳美莉坦言張聿嵐「打開」就不好守，加上漏到魏詩芸這個點，8強賽前還要繼續調整。
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