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NBA／視塞爾蒂克為最大威脅 莫蘭特：西區對手還好

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
莫蘭特展現十足自信。 美聯社
莫蘭特展現十足自信。 美聯社

上季在西區季後賽第二輪與勇士大戰6場後遭到淘汰的灰熊，今年耶誕大戰特別被聯盟安排前往灣區作客，這也是灰熊成軍以來首度躍升耶誕大戰這個特別的舞台。

只是美中不足的是，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺席情況下，灰熊面對的將是一支戰力殘缺的衛冕軍，其勝負顯然已經朝天秤另一端傾斜。即便如此，莫蘭特（Ja Morant）依舊非常期待和勇士正面對決。

「他們把我們踢出了季後賽，所以你知道的，我們想要找回顏面。勇士就是衛冕冠軍，無論他們現在戰績如何，他們還是聯盟頂尖球隊之一。」莫蘭特說。

在客場大勝太陽25分之後，灰熊在耶誕節來臨前取得20勝11敗的成績，和金塊並列西區最佳，勝率也較上季更為出色；考量到陣中陸續出現傷兵狀況，灰熊整體表現也展露出問鼎西區的強烈氣勢。

這樣的自信也反映在莫蘭特身上。在被問到全聯盟最有威脅的對手時，西區這些主要競爭對手都不在莫蘭特的名單之中，而是選擇了聯盟龍頭塞爾蒂克。

「我在西區沒什麼問題。」莫蘭特說。莫蘭特眼下之意自然被解讀為灰熊是有能力在西區殺出一條血路，當然另一方面也會引發外界的議論，認為他未把這些競爭球隊放在眼裡。

事實上，隊友貝恩（Desmond Bane）也呼應了莫蘭特的說法，「這就是我們所有人的想法，我們可能沒辦法或沒有機會在那樣的平台上講出來。但莫蘭特代表了我們這個團隊，說出了所有人的感受。」

對莫蘭特和灰熊來說，要驗證如此強大自信，最直接方式還是例行賽戰績和季後賽表現。

佛萊（Channing Frye）在評論中即提到：「莫蘭特還不是超級球星，他不是泰托姆（Jayson Tatum）也不是柯瑞，他是目前旭日東昇的新星之一，但他還沒有在季後賽有更上層樓的表現。」

「如果你走到了那一步，你的說法當然沒問題，只不過事實是他們還沒有做到。」

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