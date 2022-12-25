聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／耶誕大戰前累積7人破50分 史上第2多紀錄
隨著聯盟走向小球外線飆分的時代，球員的得分數據不斷提升，從得分王排行榜來看，目前共有6人場均得分超過30分，場均超過25分的更多達16人。
在耶誕大戰前夕，《ESPN》公佈了一項數據紀錄，本季至今已經有7名球員至少拿到50分，僅次於2018-19年賽季的8人。
今年賽季「50分俱樂部」成員分別有安比德（Joel Embiid）、布克（Devin Booker）、戴維斯（Anthony Davis）、席亞康（Pascal Siakam）、葛蘭德（Darius Garland）、柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic），其中安比德和布克都各達成2次。
此外，值得一提的是，在12月24日這一天比賽中，包括唐西奇、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、巴瑞特（RJ Barrett）、安比德、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）都至少得到43分，寫下歷史首見紀錄。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言