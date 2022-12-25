NBA／耶誕大戰前累積7人破50分 史上第2多紀錄

隨著聯盟走向小球外線飆分的時代，球員的得分數據不斷提升，從得分王排行榜來看，目前共有6人場均得分超過30分，場均超過25分的更多達16人。

在耶誕大戰前夕，《ESPN》公佈了一項數據紀錄，本季至今已經有7名球員至少拿到50分，僅次於2018-19年賽季的8人。

今年賽季「50分俱樂部」成員分別有安比德（Joel Embiid）、布克（Devin Booker）、戴維斯（Anthony Davis）、席亞康（Pascal Siakam）、葛蘭德（Darius Garland）、柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic），其中安比德和布克都各達成2次。

此外，值得一提的是，在12月24日這一天比賽中，包括唐西奇、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、巴瑞特（RJ Barrett）、安比德、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）都至少得到43分，寫下歷史首見紀錄。