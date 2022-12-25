NBA／戴維斯恐長期缺陣 外媒建議湖人簽回卡森斯

隨著戴維斯（Anthony Davis）可能因傷長期缺陣的消息傳出，湖人開季以來的慘澹狀態恐怕也要面臨一大致命打擊。

即便利空因素盡出，但面對接下來的賽程，湖人顯然也需要尋覓適合的頂替人選，避免禁區戰力完全喪失，減緩戴維斯缺陣的影響。

根據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）的報導，他認為湖人還是有多項選擇可以進行交易或是簽約，同時他還建議湖人或許可以考慮簽下過去曾效力的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）。

卡森斯雖已不若當年勇，但上季在金塊期間，仍有著場均8.9分5.5籃板1.7助攻的表現。平克斯指出，湖人如果申請到傷病特例，將可以提供給卡森斯一份合約。

乏人問津的卡森斯仍渴望重返NBA，不過包括台灣職籃和中國CBA聯賽先前都曾傳出有意延攬這位前明星球員，其動向仍受矚目。

另外，根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）在報導中引述說法指出，湖人一直以來給予外界就是亟欲尋求交易的印象，加上能動用籌碼有限，不容易在談判中取得更有利的位置。然而戴維斯的傷停，意味著球團很難透過一筆交易就能重返競爭力，他們可能不再那樣迫切交易，或許有助於在談判中更有餘力。

對湖人來說，今年賽季戰績欠佳的最尷尬情況，莫過於如果拿不到季後賽門票，其樂透選秀權也無法自己掌握。