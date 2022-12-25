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NBA／回憶2016勇騎對決 詹姆斯：最棒的耶誕大戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文致勝一擊贏得耶誕大戰 路透社
厄文致勝一擊贏得耶誕大戰 路透社

即將第17次踏上耶誕大戰的詹姆斯（LeBron James），有著無數的回憶，而哪一場耶誕大戰讓他感受最深呢？

詹姆斯今天在社群動態轉發了一則評論2016年勇士騎士耶誕大戰的貼文，他更在其中下了一個註解：「絕對是最棒的一場。」

當年「勇騎大戰」可謂轟動武林，從總冠軍到例行賽再到明星賽，雙方交戰可說是吸引滿滿目光，寫下可觀的收視成績。

2016年耶誕大戰，適逢騎士才剛奪下隊史首冠，勇士更迎來超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），組成「終極五小」陣容。

眾星雲集的兩隊正面交鋒，勇士雖然第四節一度領先兩位數分差，但騎士展開絕地大反擊，硬是把比分追回；最後時刻雙方你來我往，比分互咬。柯瑞（Stephen Curry）的三分球一度讓勇士看見嬴球機會，但厄文（Kyrie Irving）接下來發揮卓越單打能力，連續兩次高難度進攻得手，包括終場前3.4秒的致勝翻身跳投，帶領騎士以1分之差逆轉擊敗勇士。

該場比賽，騎士三巨投得分均超過20分，詹姆斯得到31分13籃板4助攻2抄截，厄文25分10助攻6籃板7抄截，勒夫（Kevin Love）20分6籃板3助攻。

勇士方面，杜蘭特豪取全場最高36分，外加15籃板3助攻，湯普森（Klay Thompson）命中5記三分球得到24分，格林（Draymond Green）16分4籃板4助攻。柯瑞表現低迷，11投僅4中，三分球7投2中，只獲得15分3籃板3助攻3抄截。

該年總冠軍賽勇士和騎士再次會師，勇士發揮「宇宙勇」強勁戰力，5戰擊潰騎士。

截自IG動態
截自IG動態

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