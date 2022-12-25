NBA／灰熊隊史首度出征耶誕大戰 徒留黃蜂續寫悲情紀錄

按照往例，NBA在今年耶誕大戰安排了5場對戰組合，分別是76人客場對尼克、湖人客場對獨行俠、公鹿客場對塞爾蒂克、灰熊客場對勇士、太陽客場對金塊。

其中最受矚目的莫過於灰熊與勇士的組合，因為這將是灰熊成軍以來首度在耶誕大戰中亮相。不過遺憾的是，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因左肩傷勢只能作壁上觀，難以重演上季季後賽的完全體對決。

隨著灰熊獲得聯盟青睞，如今全聯盟只剩下夏洛特黃蜂還沒有嚐過耶誕大戰的滋味，對照其老闆喬丹（Michael Jordan）在球員時期的豐功偉業，著實有些諷刺。

扣掉灰熊和黃蜂這兩隊，若把時間軸放到最近10年，聯盟中還有4支球隊已經長時間無緣耶誕大戰，分別是奧蘭多魔術、底特律活塞、印第安納溜馬、沙加緬度國王。

魔術前一次亮相耶誕大戰已經要追溯到2011年了，當時「魔獸」霍華德（Dwight Howard）尚未離開，最後是在耶誕大戰敗給昔日「雷霆三少」。

21世紀初期翻身成為東區霸主的活塞，曾連續兩年闖進總冠軍賽，2005年的耶誕大戰也被安排與勁敵馬刺對決，當時他們以15分之差完成復仇。不過從那之後，活塞已經連續18年無緣打耶誕大戰了。

溜馬上一次耶誕大戰之旅同樣要追溯到19年前的2004-05年賽季，前一季他們在東區冠軍賽與活塞血戰6場，最後遺憾出局。因此，聯盟安排了2004年耶誕大戰由雙方再次交手，然而當年轟動聯盟的「奧本山鬥毆事件」導致溜馬主力球員遭禁賽，也讓這場對決成了食之無味的雞肋。

至於已經連續16季無緣打季後賽的國王，更別提耶誕大戰了。前一次他們出現在耶誕大戰已經要遠追到2003年和2002年，當年國王五虎威震江湖，連續兩年都被安排打耶誕大戰，分別是對上湖人和獨行俠。