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NBA／從至高權威到懷柔開導 柯爾暢談總教練角色變化

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯爾執掌勇士8年內奪4冠。 歐新社
柯爾執掌勇士8年內奪4冠。 歐新社

從公牛王朝連霸成員到擔任太陽的總管，再到正式接掌勇士帥位，57歲的柯爾（Steve Kerr）可說是在人生不同階段綻放屬於自己的光芒。

特別是在總教練這個職位上，柯爾可說是被視為當代最成功的主帥之一。生涯首度執教鞭就帶領多年後段班的勇士單季豪取67勝，並奪下總冠軍，隨後球隊連續5年打進總冠軍，3次奪冠；即使面對兩個賽季的低潮，猶能在上季谷底翻身，完成8年內4度奪冠的壯舉。

近日在接受採訪時，柯爾談到了從球員身份到成為教練之間的轉變，以及時代的差異性。

「我認為教練這個角色本身並沒有什麼不同，」柯爾說，「但你現在的執教方式已經大不相同。曾經，教練就像是一位國王。如果他想訓斥你、羞辱你，他是可以這樣做。」

「我本身很幸運。我曾經為非常好的教練、名人堂級的主帥效力，執教我的教練們並沒有這樣做。但我認識很多NBA球員，他們的教練會這樣做。換成今日，如果你還是以這樣的方式帶球員的話，你會被炒魷魚。這是一項正面積極的變化。但另一方面，當這種轉變出現時，想要維持保持教練的權威就困難許多。」

隨著社群媒體時代的來臨，柯爾亦表示教練在對待球員的方式過去可說是不相同。「在過往，最好的教練明白，有一條線你不能越過，就是你要讓球員負責，你必須愛他們、照顧他們，與此同時你也要嚴厲以對。這就是我試圖對待我的工作的方式。」

「坦白地說，在當今這樣的社群媒體時代，你現在對他們的態度不能如此強硬，因為這些傢伙每天都在被外界碾壓、抨擊、批判，這些聲音是透過他們的手機傳來的，他們每天都盯著它。我認為如今教練的角色在建議開導球員方面變得更加重要，教練應該試圖幫助球員度過這樣艱難的過程。」柯爾說。

柯爾認為社群平台可能會成為一些球員的夢魘，但他也稱讚柯瑞（Stephen Curry）是處理社群媒體的大師。

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