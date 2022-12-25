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NBA／76人連勝近況火熱 哈里斯：幸好沒被踢出耶誕大戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
76人殺出一波7連勝。 美聯社
76人殺出一波7連勝。 美聯社

歷經開季以來不斷的傷兵麻煩和戰力調整，戰績也在5成邊緣掙扎著，不過球隊在11月底之後逐漸步上正軌，隨著在主場以5分之差力壓快艇後，76人已經殺出一波7連勝，排名也挺進到東區第5。

在聯盟安排的耶誕大戰重頭戲中，76人將率先登場，前往紐約踢館。對手尼克同樣近況出色，近10場比賽中贏得8勝。

「考量到我們球隊季初的表現，或許聯盟想把我們踢出耶誕大戰吧。幸好他們堅持住了，所以我們才能現身耶誕大戰。」76人鋒線哈里斯（Tobias Harris）打趣地表示。

談到球隊近期狀態，哈里斯也說道：「很明顯，我們最近一直打得很不錯。對快艇那樣的勝利表明我們是一支多麼優秀的球隊，尤其是當我們進入狀態的時候。」

至於當家中鋒安比德（Joel Embiid）則是對於即將前往籃球聖地麥迪遜廣場花園進行耶誕大戰感到非常興奮。

「在麥迪遜進行的耶誕大戰總是很有樂趣。這裡也是我最喜歡的球館之一。我們目前正延續著7連勝氣勢，我們需要保持下去。我們首要就是做好防守，然後在進攻端每個人都要挺身而出。」安比德說。

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