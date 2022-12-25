NBA／籃板王沙波尼斯右手受傷 嚴重程度仍待評估

近期表現出色的國王禁區悍將沙波尼斯（Domantas Sabonis），在先前敗給巫師的比賽中不慎傷了右手。報導指出，沙波尼斯在賽後接受了檢查，顯示其右手傷勢仍然需要接受進一步的檢測和評估，才能確定需要休息多久時間。

這突發的情況也對國王戰力造成巨大衝擊，今年賽季是沙波尼斯加入國王後的首個完整賽季，目前場均攻下17.9分12.4籃板6.7助攻，助攻不僅是生涯新高表現，更高居聯盟籃板王寶座，且累積23次雙十成績也是領先全聯盟。