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NBA／柯瑞左肩傷恢復情況順利 預估兩週後重新評估

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞傷勢恢復順利。 美聯社
柯瑞傷勢恢復順利。 美聯社

勇士官方今天更新了當家球星柯瑞（Stephen Curry）的傷勢報告，內容顯示，柯瑞已經接受了左肩傷勢的複檢，恢復情況十分順利，預季將在兩星期之後再次接受評估。

柯瑞是在台灣時間12月15日對溜馬一戰中不慎遭遇左肩局部錯位的情況，他本人亦坦言過往未曾面臨類似傷勢，勇士球團為求謹慎起見，將給予其充分的休養恢復時間。相關報導指出，柯瑞至少將會進入傷兵名單一個月。

近日柯瑞接受了傷勢後續評估後，顯示左肩受傷恢復情況非常順利，未來也會持續進行評估。

上季帶領勇士重返慣軍榮耀的柯瑞，儘管已經34歲，但整體狀態卻維持相當巔峰。本季，柯瑞場均出賽34.4分鐘，可以得到30分6.6籃板6.8助攻，投籃命中率達50%，三分命中率43%，罰球命中率91.9%。

在柯瑞缺席期間，勇士戰力嚴重遭受打擊，4場比賽吞下3敗，3場敗仗平均輸分高達26.7分。這讓開季以來一路走得崎嶇的衛冕軍更是面臨難堪的附加賽保衛戰形勢。

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