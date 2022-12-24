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NBA／湖人錯失逆轉機會輸黃蜂 詹姆斯：不會對隊友失望

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人錯失逆轉機會，詹姆斯表示不會因此感到失望。 法新社
湖人錯失逆轉機會，詹姆斯表示不會因此感到失望。 法新社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）今日對陣黃蜂的比賽，末節狂攻18分，差點幫助球隊逆轉，可惜因自己妨礙中籃及隊友施羅德（Dennis Schroder）錯失三分球，讓勝利溜走，對此詹姆斯賽後表示，不會因此感到失望。

湖人最後一節狂攻43分，其中最後的11分，都是透過詹姆斯得分或助攻獲得。被問到是否對比賽結果失望時，詹姆斯回應，「顯然，今晚我們有機會贏球，但我不會說結果令人失望，因為我不會對我們的努力失望，也不會對其他隊友感到失望，我只是想贏下眼前的比賽。」

連續3場湖人的失分都超過130分，對此湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）也認為戴維斯（Anthony Davis）的缺陣造成影響，「當你失去戴維斯這樣的球員，會很困難，他是我們防守核心，自從他缺陣後，我們的防守就變很差，輸那麼多分，很難贏下比賽。」

湖人不僅再度輸球，還有新的壞消息，頂替戴維斯先發的中鋒布萊恩（Thomas Bryant）在比賽還剩3分16秒時因傷離開球場。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）並沒有透露傷勢的情況。

湖人 LeBron James

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