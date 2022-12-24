NBA／稱勇士現在很「脆弱」 格林：不能以為某人歸隊就沒事

勇士今年在客場表現不佳，戰績僅3勝16敗，與主場12勝2敗判若兩隊。本次客場6連戰也只拿下1勝，對此格林（Draymond Green）今日也接受採訪，解釋球隊近期低潮的原因。

「我覺得現在的勇士非常脆弱。當開始經歷一些不好的事，你就會慢慢相信這些事，一旦真的相信，那壞事就會成真，唯一破解的方法就是，要有堅強的意志。」格林說道。

勇士本季戰績不如預期，12月11日在主場大勝當時聯盟戰績最好的塞爾蒂克16分，之後開啟客場6連戰，卻以1勝5敗坐收，對此格林表示，「回頭看那場勝利，原本以為能取得一些士氣，是時後扭轉局面，但我們卻走向錯誤的方向，而不是正確的方向。」

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期還因傷無法出賽，格林談到勇士的現況，「這次的客場之旅讓我們精疲力盡，這不是彈指就能解決的事，必須解決問題以取得信心。可能有人心想，『我們會沒事的，某人會回歸。』這樣的想法並不對，必須積極面對問題，最終才會獲得信心。」

目前勇士15勝18敗西區第11，恐怕又得參加附加賽。對此格林表示，「如果勇士全員健康，我為西區第1、2號種子感到難過。」