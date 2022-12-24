NBA／末節「全力詹」率湖人追平 惜因妨礙中籃憾負黃蜂

湖人今日在主場迎戰東區倒數第2的黃蜂，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也順利回歸。湖人在第三節遭遇猛攻，陷入10分落後。末節詹姆斯（LeBron James）開啟「全力詹」模式，狂攻18分，一度幫助球隊追平，可惜最後因妨礙中籃再度被超前，終場湖人以130：134不敵對手，吞下近期的3連敗。

首節後段湖人板凳小將加伯利耶（Wenyen Gabriel）擔任奇兵，單節拿到7分，幫助湖人在首節取得4分領先。不過黃蜂在第2節大爆發攻下40分，雙方半場打完也形成67：67平手。

下半場剛開始，黃蜂就再度發動猛攻，打出16：2的攻勢，所幸湖人後半段回穩，將分差控制住，帶著10分的落後進入末節。

前3節表現普通的詹姆斯（LeBron James）終於大爆發，本節狂攻18分的他，在比賽還剩2分28秒時先是空中接力灌進2分，再切入取得2分，接著又送出2次助攻，將分差縮小到2分，之後又在快攻接獲衛斯特布魯克助攻上籃得分，終於在還剩42秒時將比數扳成130：130，迫使黃蜂叫出暫停。

LEBRON TIES IT FOR THE LAKERS 🤯



HE'S GOT 34 PTS. 0:42 REMAINS IN Q4



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暫停回來後雙方各發生1次失誤，黃蜂洛齊爾（Terry Rozier）三分球未命中，但海瓦德（Gordon Hayward）搶下進攻籃板，出手被詹姆斯毀掉，可是裁判認定這是一次妨礙中籃，讓黃蜂取得132：130領先。

詹姆斯最後一擊將球送至底角有空檔的施羅德（Dennis Schroder）手中，可惜他三分球未命中，湖人最後使出犯規戰術，仍以4分之差遺憾落敗。

黃蜂表現最好的是小鮑爾（LaMelo Ball），他攻下23分9助攻8籃板，洛齊爾23分6助攻，華盛頓（P.J. Washington）24分，海瓦德15分6籃板，板凳出發的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）則攻下19分。

詹姆斯全場攻下34分8助攻，衛斯特布魯克17分7助攻5籃板，里夫斯（Austin Reaves）20分，加伯利耶13分7籃板。