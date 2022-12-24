NBA／尼克連2場被同一隊絕殺 拉文鬧不合後公牛取3連勝
公牛前場比賽才靠著絕殺球中止尼克的8連勝，雙方今天再戰又陷入激戰，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）以招牌中距離跳投，命中致勝球，終場以118：117再度擊退尼克。公牛球星拉文（Zach LaVine）在休息室與隊友爭吵後，球隊反而取得3連勝。
拉文首節就獨得12分，幫助球隊取得7分領先。不過尼克巴瑞特（RJ Barrett）手感火燙，在他第2節獨得19分的帶領下，尼克反而帶著2分領先進入下半場。
尼克下半場雖然一路保持領先，但分差幾乎都在5分以內。直到最後關頭，公牛靠著德羅展命中跳投，才終於又取得領先。德羅展還順利站上罰球線，比賽時間剩0.4秒，所以他故意未命中，隊友也搶下進攻籃板，順利收下勝利。
DEMAR DEROZAN PUTS THE BULLS UP 1 WITH .4 REMAINING 🤯— NBA (@NBA) 2022年12月24日
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本場比賽德羅展貢獻25分10助攻7籃板，拉文拿到33分，佛西維奇（Nikola Vucevic）21分12籃板。
尼克巴瑞特狂飆本季新高44分還是無法阻止輸球，藍道（Julius Randle）也有29分12籃板的穩定發揮，布朗森（Jalen Brunson）則拿到12分9助攻。
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