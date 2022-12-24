NBA／哈登雙20大三元比肩張伯倫 助76人擊沉快艇豪取7連勝

快艇今日作客76人主場，雙方兩大球星皆未缺席，快艇雖然在上半場取得領先優勢，但下半場卻兩度陷入進攻低潮，76人則靠著哈登（James Harden）的穿針引線下完成逆轉，哈登本場比賽拿到20分21助攻11籃板的驚人數據，成為隊史繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後首位20+20+10的球員，終場76人以119：114擊退快艇，豪取7連勝。

雙方球星上半場都有亮眼的，76人安比德（Joel Embiid）上半場肆虐禁區獨得23分，哈登則在上半場就貢獻13分10助攻。快艇除了雙星喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）合攻30分外，板凳暴徒鮑威爾（Norman Powell）也砍下12分；反觀76人替補只得4分，也讓快艇半場打完以63：51領先。

下半場戰況風雲變色，哈登持續串聯全隊攻勢、安比德輾壓禁區，並用防守讓快艇4分鐘內只得2分，也成功扳平比數進入末節。

末節76人率先發動9：2的攻勢，取得領先，不過快艇靠著雷納德和貝頓（Nicolas Batum）的優異表現，在比賽時間還剩4分鐘左右時將比分反超，不過後續又陷入3分鐘的進攻低潮，反倒讓76人打出10：0的攻勢，拉開比數。剩下1分鐘的快艇無力反擊，終場76人就以119：114收下勝利。

76人除了哈登外，安比德表現也很亮眼，他拿到全場最高的44分，哈里斯則有14分進帳。快艇的部分，雷納德拿到28分5助攻，喬治22分，鮑威爾21分。