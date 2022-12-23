MLB／填補康崔拉斯離隊空缺 小熊網羅兩屆金手套巴恩哈特

根據《ESPN》報導，小熊以2年合約簽下兩屆金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart），以填補主戰捕手康崔拉斯（Willson Contreras）轉戰紅雀後留下的空缺。

這份合約為2年650萬美元，其中第2年為球員選項，另外有300萬美元的激勵獎金。巴恩哈特預計將和另一名捕手高姆斯（Yan Gomes）競爭上場機會。

32歲的巴恩哈特生涯前8季都效力紅人，於2017年、2020年奪下國聯捕手金手套獎。上季被紅人交易到老虎，出賽94場，繳出打擊率2成21、1轟、16打點的成績單，他的打擊能力明顯與其他先發球員有落差。