快訊

蔡英文博士論文是真是假？彭文正纏訟3年今更一審判決結果出爐

對劉世芳特助違規開單女警被要求寫報告 分局回應了

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

NBA／自曝是詹姆斯小粉絲 湖人華克：他的紀錄片看過上千次

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人華克(左)自曝是詹姆斯(右)粉絲。 路透社
湖人華克(左)自曝是詹姆斯(右)粉絲。 路透社

本季是湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯第20個賽季，他透過充滿宰制力的表現，讓聯盟許多年輕球員視他為偶像，今年加盟湖人的年輕後衛華克（Lonnie Walker IV）就透露自己是詹姆斯的粉絲。

華克近期受訪時透露，「能和詹姆斯打球很榮幸，我從小就是他的粉絲。他的紀錄片《More Than A Game》我看了上千遍，我看了他所有比賽，總是和朋友談論他，他真的很棒。」華克也表示，「當有人說他壞話時，我總是站在他那邊。」

2018年選秀會，馬刺以首輪第18順位選中華克，走完新秀合約後，華克今年選擇轉戰湖人。華克表示，「從未想過能和偶像同隊，有時候想起還是很震驚，這種感覺很奇妙，我覺得這真的是一種榮幸。」

華克本季轉戰湖人後獲得大量機會，是湖人陣中少數值得信賴的射手。本季出賽28場，平均15.5分、投籃命中率47.1%皆創生涯新高，三分球命中率39.7%也是生涯第2高的紀錄。

湖人 LeBron James

相關新聞

NBA／質疑AD傷情比預期更嚴重 湖人補強反獲喘息空間

湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在17日與金塊之戰傷退後，一度傳出可能休息一個月的時間，不過近日卻有多家...

NBA／賈吉棄巨人回洋基 勇士總管巧遇後要他給個解釋

「法官」賈吉（Aaron Judge）日前以9年3.6億美元（約新台幣111億）的大約續留洋基，在簽約之前曾傳出巨人非常有意爭取，甚至請出同屬灣區的NBA勇士隊成員當說客，試圖說服賈吉加盟巨人。勇士總

NBA／自曝是詹姆斯小粉絲 湖人華克：他的紀錄片看過上千次

本季是湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯第20個賽季，他透過充滿宰制力的表現，讓聯盟許多年輕球員視他為偶像，今年加盟湖人的年輕後衛華克（Lonnie Walker IV）就透露自己是詹姆斯

NBA／暌違2年再轟40分 馬刺波帥也讚麥凱倫接管戰局

在球隊兩大主力威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）皆缺陣的情況下，鵜鶘隊當家...

NBA／當年被黃蜂裁掉後差點退休 貝頓：快艇全員招募我

34歲的快艇前鋒貝頓（Nicolas Batum）日前接受美媒《ClutchPoints》訪問時透露，自己當年被黃蜂裁掉時起了退休的念頭，雖然多隊有意有意爭取他，但只有快艇打動他的心。貝頓轉戰快艇後，

NBA／塞克斯頓壓哨球點燃士氣 助爵士逆轉巫師收2連勝

爵士今日在主場迎戰終於止敗的巫師，雖然上半場陷入比分落後，但下半場卻改頭換面，其中後衛塞克斯頓（Collin Sexton）的壓哨三分球，更是點燃球隊氣勢，終場爵士就以120：112擊退巫師。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。