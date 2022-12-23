NBA／自曝是詹姆斯小粉絲 湖人華克：他的紀錄片看過上千次

本季是湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯第20個賽季，他透過充滿宰制力的表現，讓聯盟許多年輕球員視他為偶像，今年加盟湖人的年輕後衛華克（Lonnie Walker IV）就透露自己是詹姆斯的粉絲。

華克近期受訪時透露，「能和詹姆斯打球很榮幸，我從小就是他的粉絲。他的紀錄片《More Than A Game》我看了上千遍，我看了他所有比賽，總是和朋友談論他，他真的很棒。」華克也表示，「當有人說他壞話時，我總是站在他那邊。」

2018年選秀會，馬刺以首輪第18順位選中華克，走完新秀合約後，華克今年選擇轉戰湖人。華克表示，「從未想過能和偶像同隊，有時候想起還是很震驚，這種感覺很奇妙，我覺得這真的是一種榮幸。」

華克本季轉戰湖人後獲得大量機會，是湖人陣中少數值得信賴的射手。本季出賽28場，平均15.5分、投籃命中率47.1%皆創生涯新高，三分球命中率39.7%也是生涯第2高的紀錄。