NBA／當年被黃蜂裁掉後差點退休 貝頓：快艇全員招募我

34歲的快艇前鋒貝頓（Nicolas Batum）日前接受美媒《ClutchPoints》訪問時透露，自己當年被黃蜂裁掉時起了退休的念頭，雖然多隊有意有意爭取他，但只有快艇打動他的心。貝頓轉戰快艇後，也如獲新生，成為隊上不可或缺的一員。

2016年貝頓與黃蜂簽下5年1.2億美元的大約。2020年休賽季，黃蜂為了引進另一名球星海瓦德（Gordon Hayward），選擇和貝頓買斷合約。貝頓透露雖然多隊有意爭取他，但他當時已打算退休。

不過快艇的行動讓貝頓改變心意，快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）、總裁法蘭克（Lawrence Frank）、主帥泰隆魯（Tyronn Lue）、球星雷納德（Kawhi Leonard）及喬治（Paul George）都聯繫上貝頓。

貝頓回憶電話的內容，法蘭克告訴他，「你可以幫助我們拿下總冠軍，而且不是只坐在板凳上。你是一位偉大的籃球員，智商很高，和那些球員一起打球會很完美。」

貝頓表示他當時心想，「好吧，這支球隊真的非常想要我。」於是該賽季貝頓加盟快艇，總計上場1835分鐘是所有快艇球員最多，他的投籃表現也回到巔峰時期的水準。

貝頓之後在快艇持續維持好表現，今年休賽季也與快艇續約2年。本季出賽33場，平均每場比賽可拿到6.3分、4.4籃板，投籃命中率45.8%，三分球命中率是創生涯新高的43%，他將是快艇本季爭冠路上重要的一員。