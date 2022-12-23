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NBA／暌違2年再轟40分 馬刺波帥也讚麥凱倫接管戰局

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鵜鶘隊麥凱倫(右)進攻。 路透社
鵜鶘隊麥凱倫(右)進攻。 路透社

在球隊兩大主力威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）皆缺陣的情況下，鵜鶘隊當家射手麥凱倫（C.J. McCollum）今天在出戰馬刺隊的比賽中單場投進7顆三分球拿下個人賽季新高的40分，率隊126：117取得勝利，球隊總教練格林（Willie Green）也直言，在缺少了幾名主力的情況下，確實需要麥凱倫挺身而出。

鵜鶘近期受到傷兵影響，包括英格倫、南斯（Larry Nance Jr.）因傷缺陣，威廉森也因為觸發健康與安全協議無法出賽，不過在今天面對馬刺的比賽中，麥凱倫也挺身接管戰局，以27投、14中超過5成命中率豪取40分，創下個人賽季新高，其中19分還集中在決定勝負的第四節。

對於麥凱倫的神奇演出，鵜鶘厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）說：「麥凱倫從一開始就統治了比賽，我為他感到開心，他已經恢復了節奏，今天對於他來說是一場重要的比賽，我很開心看到他又一次如此的投籃並做出正確決定。」

麥凱倫前一次單場進帳40分已經是2020年的12月27日，當時仍身著拓荒者球衣的他在面對火箭的比賽中單場投進9顆三分球拿下44分，在上賽季轉戰鵜鶘後他仍是維持高檔的進攻火力，不過本季在威廉森歸隊後他也逐漸減少出手，讓陣中幾名年輕好手有更多發揮空間。

談到麥凱倫的表現，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也說：「我們陣中沒有一個能像麥凱倫這樣對我們做出如此事情的球員，儘管我們試圖反撲，但麥凱倫接管了這場比賽，他真的很棒。」

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